Melania Trump: ¡Nada contenta con el nuevo libro que habla de su vida! Con el título de Free, Melania, la reportera Kate Bennett pone bajo la lupa a la primera dama de los Estados Unidos. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Free, Melania es el título de la biografía no autorizada que vio la luz esta semana acerca de la vida de la esposa del presidente de los Estados Unidos. Escrita por Kate Bennett, desde la Casa Blanca reclaman que el libro está lleno de falsedades y que les tomó por sorpresa la versión final, ya que al comienzo colaboraron con la periodista, autora del libro. Image zoom Durante estos últimos años, mucha gente se pregunta qué es lo que pasa realmente por la cabeza de la primera dama, sus verdaderas tendencias políticas, su matrimonio y su auténtica opinión acerca de todo lo que sucede a su alrededor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Según su libro, la autora da a entender que la modelo tiene más control de lo que parece en cuanto a su vida, su esposo y su narrativa pública. Después de años de estudiar a Melania, la periodista dice que no es la mujer presa que el famoso Free Melania sugiere en los memes. Al contrario, asegura que a su parecer es una mujer extraordinariamente independiente y, de forma poco convencional, feminista. Image zoom “Melania tiene poder e influencia sobre el presidente, quizás más que nadie en toda la Casa Blanca”, asegura en el libro. Stephanie Grisham se refiere al texto como una traición: “La señora de Trump está sorprendida ante el libro de Kate Bennett”, le aseguró a nuestra hermana anglosajona People la secretaria de comunicación de la Casa Blanca. “Nuestra oficina colaboró con Kate de buena fe y creímos que sería honesta en su trabajo. Tristemente, incluye muchas informaciones falsas y opiniones que muestran que la señorita Bennett habló con mucha gente anónima que ni siquiera conoce a la primera dama”. Image zoom Otro de los aspectos de la vida de Melania a los que el libro se refiere, es cómo enfrenta ella su posición al ser la esposa del presidente de los Estados Unidos “como si fuera a tiempo parcial”, mientras que su prioridad es su hijo Barron, de trece años. Image zoom “El aplomo que muestra Melania Trump y el secreto de su supervivencia como primera dama”, puede leerse en la introducción, “es que no le importa lo que nadie piense de ella. Ya sea que la gente opine que es cómplice de las creencias y acciones de su esposo al continuar casada con él, o si piensan que se queda a su lado para perpetuar tradicionalmente su matrimonio, le da igual”. Image zoom Otro detalle: la periodista asegura que la pareja vive en habitaciones separadas, incluso en diferentes pisos de la mundialmente famosa White House. Advertisement

Close Share options

Close View image Melania Trump: ¡Nada contenta con el nuevo libro que habla de su vida!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.