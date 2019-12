Melania Trump muestra la espectacular decoración de Navidad de la Casa Blanca La primera dama de Estados Unidos muestra las impactantes luces de Navidad inspiradas en un ambiente de lo más pratriótico. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al igual que sucedió en tantos hogares alrededor del mundo, Melania Trunp eligió este fin de semana para decorar su hogar de Navidad. La primera dama de Estados Unidos mostró en sus redes las impactantes imágenes de la bellísima iluminación alrededor de varias estancias de la Casa Blanca que nos dejaron boquiabiertos. "¡El espíritu de América brilla en la Casa Blanca! ¡Estoy encantada de compartir esta exhibición de patriotismo para que puedan verlo y emocionada de que todos experimentemos la belleza de la Navidad!" Una White House hecha de jengibre muestra lugares emblemáticos del país como la Estatua de la Libertad, el Golden Gate de San Francisco, el Alamo, Space Needle, Mount Rushmore, Gateway Arch y la Liberty Bell. Grandiosos árboles decorados con fantásticas luces blancas y doradas, acompañan otros que mezclan las luces de la bandera de los Estados Unidos. El Gold Star Family Tree recuerda a los soldados caídos en las guerras. El gran árbol oficial, que mide más de 18 pies, está decorado con flores artesanales de papel que representan los símbolos florales de cada estado. En algunos ornamentos, como puede apreciarse en el video, puede leerse Be Best, el nombre de la iniciativa que lleva a cabo Melania Trump contra el bullying. Image zoom Getty Images "En mis viajes alrededor de los Estados Unidos, me inspira mucho conocer a la gente que trabaja duro y a sus familias. No importa de qué estado sean, muchos americanos comparten unos valores muy profundos, además de una poderosa apreciación por las tradiciones y la historia de nuestra gran nación. Gracias a todo el staff y a los voluntarios que hicieron posible que la Casa Blanca estuviera lista para estas fiestas navideñas. Deseándoles a todos una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo". Advertisement

