Donald Trump reaparece más recuperado desde el hospital pero, ¿cómo está Melania? Mientras el presidente continúa haciendo apariciones en videos para informar de su estado, la primera dama también ha hecho su primera aparición para contar cómo se siente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su ingreso hospitalario hace dos días, el presidente Donald Trump ha ido poniendo al día a los ciudadanos de su estado de salud en un parte diario. Bien sea por escrito a través de comunicados o videos, el último grabado desde el hospital con notables síntomas del virus, no ha faltado información detallada sobre su situación. Pero, ¿y cómo se encuentra su esposa Melanie Trump? Hasta el momento ella no había aparecido en ninguno de los escritos y mensajes oficiales del mandatario. Pero este fin de semana, la primera dama finalmente compartió un tímido escrito en su perfil de Twitter donde informa de cómo lo está pasando. "Gracias por el amor que me están mandando. Tengo síntomas leves pero en general me siento bien. Estoy deseando recuperarme", escribió. Un deseo que comparte con su esposo quien, a pesar de seguir ingresado en el centro hospitalario de Walter Reed, ha compartido una imagen desde su sala de conferencias en la que sigue trabajando. Aunque ha tenido que parar en seco la campaña para las próximas elecciones por razones obvias, no ha desconectado por completo y continúa preparándose para lo que le espera después de su recuperación. Además de esta imagen, el presidente también compartió un video donde agradece todo el apoyo recibido por la gente y los médicos y en el que pone al día a los ciudadanos de su estado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes muestran los leves estragos que el virus ha dejado en Donald Trump, entre otros la voz algo más ronca y aspecto de cansancio. Aún así se mostró fuerte y con ganas de ponerse bien para seguir trabajando para la nación. "No me estaba sintiendo muy bien pero me siento mucho mejor ahora, estamos trabajando duro para regresar porque tenemos que seguir haciendo a América estar bien. Hemos hecho un buen trabajo hasta ahora pero todavía quedan pasos que dar y terminar lo que nos queda", explicó animado.

