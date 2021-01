Close

Las redes se burlan de Melania Trump por sus primeras declaraciones tras asalto Capitolio La primera dama emitió por fin un comunicado pero... 5 días después del suceso. Al tratar de defenderse de los ataques personales, las redes explotaron. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que Stephanie Winston Wolkoff, su exayudante y amiga, publicara en The Daily Beast que la primera dama de los Estados Unidos tenía “poca consideración” por la vida humana y la democracia, Melania Trump se expresó por primera vez acerca del asalto al Capitolio, cinco días después que el mundo viera aterrado cómo se tambaleaba la democracia en los Estados Unidos. Image zoom Credit: Video Grab IG Melania Trump En su comunicado oficial lamentó profundamente “la violencia ocurrida”, e hizo un llamado a la unidad, afirmando que “es una inspiración ver cuántos encontraron pasión y entusiasmo para participar en las elecciones, pero tenemos que evitar que esa pasión se convierta en violencia”. No olvidó nombrar a las personas muertas en el motín, incluyendo al policía que se suicidó este sábado tras los hechos acaecidos, Howard Liebengood. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero algunas palabras utilizadas por la esposa de Donald Trump hicieron que las redes se cebaran contra ella, ya que aprovechó para defenderse de los ataques personales. Al llevar un hecho tan impresionante en la política del país a su propio terreno, los usuarios e infinidad de medios le reprocharon que se estaba haciendo la víctima. “Estoy decepcionada y triste por lo que ocurrió la semana pasada”, comentó. También dijo: “Me parece vergonzoso que en torno a estos trágicos sucesos se hayan producido ataques personales injustificados y acusaciones falsas sobre mí, de gente que pretende ser relevante pero tiene una agenda”. A punto de abandonar la Casa Blanca, el futuro de Melania Trump es todo un misterio. “Es momento de sanar nuestra nación y a sus ciudadanos. Esto no debería usarse para beneficio personal”, aseveró.

