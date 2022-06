Mela la Melaza hace de las suyas con el actor Luis Roberto Guzmán ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán visitan el matutino "Despierta América" para compartir detalles de su telenovela "La Mexicana y el Güero" Credit: Mezcalent ¡Qué pícara! El personaje de Francisca Lachapel coqueteó con el actor de La mexicana y el güero. Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana. Empezar galería Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán visitan el matutino "Despierta América" para compartir detalles de su telenovela "La Mexicana y el Güero" Credit: Mezcalent Los actores visitan el matutino Despierta América (Univision) para compartir detalles de su telenovela La Mexicana y el güero, producción de Nicandro Díaz que estelarizan junto con Juan Soler. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Luis Roberto Guzmán Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán visitan el matutino "Despierta América" para compartir detalles de su telenovela "La Mexicana y el Güero" Credit: Mezcalent ¡Y miren nada más! Mela la Melaza hizo de las suyas y bailó así de pegadito con el actor. 2 de 6 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian luce una camisa a cuadros y sandalias Yeezy mientras lleva a su hija True y sus sobrinas Chicago y Dream a una clase de kárate en Los Ángeles Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad llevó a su hija True y sus sobrinas Chicago y Dream a una clase de kárate en Los Ángeles. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Camilo Camilo visita la capital mexicana con motivo de su gira "De Adentro Pa Afuera" Credit: Mezcalent Durante una conferencia de prensa en la capital mexicana, el cantante recibió disco de platino por su sencillo "Índigo", así como de oro y diamante por su disco "Mis manos" y su sencillo "Vida de rico". 4 de 6 Ver Todo Emilio Osorio Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, sufrió una depresión por dar vida al personaje de "Alejandro Fernández" Credit: Mezcalent El actor grabando una escena de El último rey (Univision). El hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio reveló recientemente que sufrió una depresión por dar vida al personaje de Alejandro Fernández (de los 17 a los 25 años), en la bioserie. "Entré en depresión, pero todo bien. Creo que sufrí mucho con este personaje y con todo el proyecto en sí", dijo. 5 de 6 Ver Todo Gabriel Soto y Eva Cedeño Gabriel Soto y Eva Cedeño en una escena de la telenovela "Amor Dividido" Credit: Mezcalent Gabriel Soto y Eva Cedeño en una escena de la telenovela "Amor Dividido", producción de Angelli Nesma que se trasmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

