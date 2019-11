Los mejores momentos de los American Music Awards 2019 By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Jeff Kravitz/AMA2019/FilmMagic for dcp Los American Music Awards tuvieron una nueva edición por todo lo alto este domingo. Camila Cabello, Shawn Mendes, Toni Braxton, Shania Twain, Ciara y más artistas se lucieron en presentaciones espectaculares. ¡Te presentamos los mejores momentos! Empezar galería Ciara debuta su nuevo tema "Melanin" Image zoom Group LA via Getty Images La cantante inició sus deberes como anfitriona de los AMAs al presentar una actuación espectacular de su nueva canción "Melanin", presentando a sus amigas Lupita Nyong’o, Ester Dean, City Girls y La La. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Este par es inseparable! Image zoom Kevin Mazur/AMA2019/Getty Images for dcp La pareja levantó la temperatura con una ardiente actuación de "Señorita", que terminó con los fanáticos preguntándose si se iban a besar (al igual que en los VMA a principios de este año). 2 de 11 Applications Ver Todo ¡Adorable dúo! Image zoom Jeff Kravitz/AMA2019/FilmMagic for dcp No hubo beso esta vez. Sin embargo, Mendes y Cabello ganaron un AMA por Colaboración del año por su dúo que encabezó listas de popularidad. Ambos subieron al escenario para dar un discurso juntos. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Taylo Swift Image zoom JC Olivera/Getty Images) La artista interpretó varias de las canciones más sonadas de su carrera, puesto que recibió el premio a su trayectoria por una década de trabajo. 4 de 11 Applications Ver Todo Girl Power! Image zoom Photo by Kevin Winter/Getty Images for dcp El poder femenino no faltó en la tarima. Shania Twain, Ciara, Taylor Swift y más artistas se unieron para una clausura espectacular. 5 de 11 Applications Ver Todo Image zoom Group LA via Getty Images 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Latinos presentes Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for dcp La cantante Selena Gómez impactó en la alfombra roja con un vestido verde brillante. La artista no perdió oportunidad para ir a saludar a sus fans. 7 de 11 Applications Ver Todo ¡A toda luz! Image zoom Kevin Mazur/AMA2019/Getty Images La cantante Lizzo se lució en un escenario lleno de luces interpretando su tema "Jerome". Lizzo estaba parada en una plataforma circular que giraba lentamente durante su actuación, y obtuvo una gran ovación de la audiencia. 8 de 11 Applications Ver Todo Kesha siempre sorprendente Image zoom John Shearer/AMA2019/Getty Images for dcp "Bienvenidos a nuestro servicio dominical", dijo la cantante antes de comenzar su actuación del tema"Raising Hell" junto al artista Big Freedia. Las dos rompieron el escenario con sus voces dinámicas acompañadas de un grupo de bailarines vestidos de rosa. Luego, el momento sorpresa llegó cuando Kesha cantó las palabras: "Wake up in the morning looking like P. Diddy"de su mega hit de 2009, "TiK ToK". 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Regreso épico Image zoom Braxton se robó el show con una poderosa actuación de su éxito de 1996, "Un-break My Heart". Han pasado 25 años desde que la legendaria cantante apareció en el escenario de los AMAa, y el domingo regresó en un momento que los fanáticos no olvidarán pronto. Braxton llevaba un precioso vestido de encaje blanco, largo hasta los hombros, que se parecía al vestido que llevaba hace 25 años, la primera vez que asistió a los AMA. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

