Los mejores momentos de Festival en Casa de People en Español 2021 ¡Revive la magia! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dayanara Torres Credit: Cortesía de Festival de People en Español Este año Festival en Casa tuvo un poco de todo. Desde música de Marjorie De Sousa, hasta un tutorial de belleza de Alejandra Espinoza, pláticas a corazón abierto con galanes de telenovela y consejos de vida del inigualable Don Francisco. ¡Y como en buena celebración del Mes de la Herencia Hispana no faltó la comida! Dayanara Torres nos hizo la boca agua con sus recetas de sorullitos de maíz carne guisada, y flan de queso y amaretto. La actriz, autora y ex Miss Universo puertorriqueña nos recibió en la cocina de su casa y compartió sus secretos como chef gourmet. Revive algunos de los mejores momentos de #FestivalPeopleEnEspañol 2021. Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Cortesía de Festival de People en Español La presentadora Alejandra Espinoza acompañó a nuestra editora de moda y belleza Kika Rocha en el panel "¡Revive el glamour!", compartiendo sus secretos para lucir radiante. La exreina de Nuestra Belleza Latina y actual presentadora del reality show de Univision nos regaló un tutorial de belleza, enseñándonos sus trucos de maquillaje. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Marjorie De Sousa Marjorie De Sousa Credit: Cortesía de Festival de People en Español La estrella venezolana Marjorie De Sousa cantó su tema "Ni diabla ni santa" y nos cautivó con su sensual coreografía. "No importa lo que digan de ti, siempre sé tú", aconsejó la actriz de la telenovela La desalmada antes de su apasionada presentación. 2 de 8 Ver Todo Roberto Manrique Roberto Manrique Credit: Cortesía de Festival de People en Español Nuestra editora Carole Joseph habló con el actor y activista ecuatoriano Roberto Manrique sobre su vida hoy en día. La estrella de telenovelas como Sin senos sí hay paraíso, Doña Bárbara y Victorinos habló de un viaje que hizo a la India y cómo comenzó a dibujar durante la pandemia y pronto exhibirá sus obras. "Fue un rico encuentro conmigo mismo", dijo sobre la cuarentena, un momento de reflexión para Manrique, quien recién presentó a su pareja Oliver Ranft en exclusiva con People en Español. "No hay nada más importante que amarnos a nosotros mismos", añade. La sustenibilidad y la protección del medio ambiente es otra de sus pasiones. "No podemos hacernos los locos", dijo el fundador de la organización JuntosXLaTierra. "Todos tenemos que dar nuestro cien por ciento por el planeta". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Mujeres al poder Ariana DeBose Credit: Cortesía de Festival de People en Español Mayra Mangal, nuestra Escritora Principal, Online Editor y Coanfitriona People VIP entrevistó a la actriz de West Side Story y The Prom Ariana DeBose, a Nikki López —creadora y productora ejecutiva de la serie animada Santiago Of The Seas de Nickelodeon— y a Gloria Calderón-Kellett, productora ejecutiva de la nueva serie With Love de Amazon Prime y de la serie One Day At a Time. Estas reinas de la pantalla hablaron de los retos que aún enfrentamos los latinos en ser representados. "Somos el 20 por ciento del país, pero el 5 por ciento de lo que vemos en las pantallas de cine y televisión", dijo Calderón -Kellet. "Y de ese 5 por ciento, muchos son roles estereotipados". Niki López habló de la necesidad de luchar por igualdad de pago para las latinas en esta industria, mientras que Ariana DeBose compartió su experiencia como actriz afrolatina y cómo logró el icónico papel de Anita en la nueva película West Side Story de Steven Spielberg. 4 de 8 Ver Todo Don Francisco Don Francisco Credit: Cortesía de Festival de People en Español Nuestro editor en jefe, Armando Correa, habló con el legendario presentador chileno Don Francisco sobre su regreso a la televisión en CNN En Español, su infinita creatividad y su don de renovación en sus seis décadas frente a las cámaras. Mario Kreutzberger habló de los sacrificios que tuvo que hacer a nivel personal y familiar en su camino al éxito. El querido comunicador habló de su nuevo programa Reflexiones en CNN En Español y su libro Con ganas de vivir (que escribió durante la pandemia). "El final de Sábado Gigante fue muy fuerte para mí", confiesa el presentador de 80 años, quien habló de sus hijos, sus nietos y su ilusión de tener un bisnieto. 5 de 8 Ver Todo Líderes de nuestra comunidad Sarahi Espinoza Salamanca Credit: Cortesía de Festival de People en Español Nuestra editora Mayra Mangal entrevistó a Janet Sánchez (fundadora de Esposas Militares Hispanas, organización que provee apoyo a esposas de miembros de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos), a Frankie Miranda (presidente de la Federación Hispana y activista en la lucha contra el hambre) y a Sarahi Espinoza (la CEO y fundadora de DREAMers Roadmap). En esta conmovedora conversación, cada uno cuenta qué o quién los inspiró a servir a otros, y hablan del llamado que sintieron de hacer una diferencia positiva. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Guy Ecker Guy Ecker Credit: Cortesía de Festival de People en Español El actor Guy Ecker —quien protagonizó la versión original de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer—regresa a la pantalla chica en la serie Parientes a la fuerza de Telemundo. "Aunque es una novela un poco estilo tradicional es una comedia también. Me pareció muy divertido", confesó el histrión brasileño, de padres estadounidenses, a nuestra editora de entretenimiento Carole Joseph. Su personaje es George Cruz, un escritor cincuentón, un guionista hollywoodense que vive en Los Ángeles y sufre una crisis existencial. Tras la muerte de su madre, viaja a México, donde se reencuentra con sus raíces y encuentra el amor en una mujer mexicana mucho más joven. "Encuentra su musa, su inspiración y regresa a Hollywood con esta mujer que lo ha enamorado y para empezar una vida nueva, pero no se imagina la locura que viene detrás", adelanta Ecker sobre la historia, que estrena el 26 de octubre. 7 de 8 Ver Todo Elysanij Elisanij Credit: Cortesía de Festival de People en Español Para cerrar con broche de oro, la cantante puertorriqueña Elysanij cantó su tema "Mátame". "Esta canción personalmente significa para mi fuerza, valentía, amor propio", dijo la joven estrella de la Isla del Encanto. "Como artista significa todo, ya que puedo transmitir lo que canto para muchas personas que pueden agarrarse de mí y despertar, tomar acción sobre aquello que le esté haciendo mal". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

