Mejora la salud de la madre de Roberto Tapia y el cantante lo atribuye en parte a las oraciones de sus fanáticos El cantante Roberto Tapia agradece la recuperación de su madre y espera llevársela a casa muy pronto después de que esta fue operada tras un derrame cerebral. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Roberto Tapia está atravesando por un momento difícil debido al delicado estado de salud de su madre Claudia Tapia, quien sufrió un derrame cerebral el lunes y quedó inconsciente. Pero el intérprete puede presumir que tiene un ejército de fanáticos apoyándolo y contestando a su petición de oraciones por su progenitora, a quienes atribuye que su madre haya salido victoriosa de la operación a la que fue sometida. De acuerdo a una fuente cercana al cantante, Claudia Tapia, de 60 años, fue operada la mañana del jueves para limpiar el sangrado interno que le había causado el derrame y actualmente se encuentra sedada por instrucciones médicas. Su familia espera que este sábado ella despierte y vuelva en sí. El cantante, por su parte, agradeció las oraciones de sus seguidores que han estado al pendiente de la condición de salud de su señora madre desde que él compartió su delicado estado través de sus redes sociales. “Bendito Dios mi madre salió muy bien de la cirugía, sin complicaciones”, aseguró el cantante en sus historias de Instagram. “Muchas gracias una vez más por seguir orando por mi madre, de verdad ustedes también [h]an sido parte de que ella esté luchando por su vida y gracias a sus oraciones ella sigue cobijada por mi Dios y mi virgencita”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante además explicó por primera vez lo sucedido con su progenitora, a quien espera llevar pronto a casa. “Mi madre tuvo un derrame en su cerebro”, publicó. “Pero está teniendo resultados muy positivos, lo cual me hace sentir por ese lado muy motivado a que ella va a mejorar”. Según una fuente, la madre del cantante se encontraba realizando algunas diligencias la noche del lunes cuando fue internada de emergencia por un fuerte dolor de cabeza. Ya en el hospital, los médicos le detectaron un derrame cerebral y procedieron a operarla. Advertisement

