Meghan y Kate: ¿Quieres saber quién es más poderosa en las redes?

Un nuevo estudio revela en dólares el valor de los posts de las royals de moda en el mundo, Meghan Markle y Kate Middleton y los resultados te van a sorprender. El mundo sigue con verdadera pasión cada paso que dan Kate Middleton y Meghan Markle. La gente quiere saber qué hacen, dónde van, cómo se llevan, su última salida y antes que nada… Qué es lo que llevan puesto y de qué marca es. Cualquier cosa con la que se dejen ver, un abrigo, un zapato, unas lentes, un bolso, se agota en pocas horas. Image zoom Karwai Tang/Getty Images El valor económico de sus apariciones tiene por lo tanto una gran valía, aunque ellas por su posición no cobran a las marcas. Pero el dinero que generan Kate y Meghan se puede comparar en dólares con los de las Kardashians, las hermanas más virales del mundo, que sí hacen fortunas con cada post que suben a las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage Ahora alguien se tomó el tiempo de saber qué valor tendrían los posts de las royals más de moda. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Fotografía de Londres, Kate y Meghan han generado durante el último año un valor como influencers de casi dos millones y medio de dólares, lo que las situaría entre las top influencers de más valor en el mundo. Image zoom (Photo by Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images) El Instituto de Fotografía de Londres analizó seis cuentas de moda: Vanity Fair, British Vogue, Elle UK, Harpers Bazaar, Grazia y Tatler enfocándose en los miembros de la realeza. Según Damon Culbert, autor del estudio, Meghan supera a Kate Middleton tanto en número de fotos, 281 contra las 161 de Kate, y en cantidad de likes, donde la primera casi dobla a la segunda con casi 4 millones de me gusta. Image zoom En el estudio se concluye que Meghan Markle tiene ahora mismo mucha más influencia en el mundo que Kate Middleton. Image zoom Jeff J Mitchell/Getty Images Es su primer año entero como miembro de la realeza y todos los ojos están puestos en ella, mientras que la esposa de William ha pasado a un discreto segundo plano. Image zoom (Photo by Stephen Pond/Getty Images) Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Eres más de Meghan o más de Kate?

