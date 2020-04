¿Feo gesto? Critican a Meghan y Harry por revelar el nombre de su fundación en medio de crisis por COVID-19 Los Duques de Sussex escogieron esta amarga hora para hacer un anuncio personal, que ha caído como bomba para algunos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Qué complicada es la situación de Meghan Markle y el príncipe Harry. Hagan lo que hagan no pueden darle gusto a todos y tanto fans como detractores comentan cada uno de sus pasos. Ahora los duques de Sussex están recibiendo duras críticas de un experto que considera como un feo gesto el anuncio que han hecho en medio de la crisis que se vive en Inglaterra por el coronavirus y por el delicado estado de salud del Primer Ministro Boris Johnson. El mandatario de 55 años está ingresado en una clínica de Londres desde este fin de semana tras presentar síntomas agravados de COVID-19 desde hace más de 10 días. Su mujer, Carrie Symonds, también está infectada con el virus y lo que es peor: está embarazada. Por eso las críticas no se han hecho esperar cuando justo en esta amarga hora Meghan y Harry han elegido para revelar el nombre de su nueva fundación: Archewell, que han llamado así en honor a su hijo único, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. La noticia salió a la luz este 6 de abril, cuando Johnson ya estaba ingresado. "No pudieron escoger peor momento", señaló el biógrafo de la realeza Phil Dampier al diario Daily Mail sobre el anuncio. "Es un momento pésimo". "La gente en todos lados está sumamente preocupada por la situación y no es bien visto, no importa qué tan loable sea su causa", aseguró Dampier. "Hubieran esperado calmadamente hasta que todo esto hubiese pasado". Dicha fuente subraya que el anuncio del nuevo nombre de la fundación de Meghan y Harry se hizo público por medio del sitio online del diario británico The Telegraph en punto de las 10:00 p.m., hora local. Dos horas antes portavoces del gobierno habían confirmado ya que el Primer Ministro había sido ingresado en el hospital St. Thomas de Londres. La actitud de los duques contrasta con el mensaje de solidaridad que los Duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton, enviaron este martes a Johnson: Los fans han defendido con uñas y dientes a la pareja: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe señalar que las noticias también fueron obtenidas por People luego de que se fitraran a The Telegraph y se aseguró que este es solo el anuncio del nombre, más no la creación de la fundación, y que ésto ocurrirá "cuando sea el momento adecuado". "[Queremos] hacer algo con significado, que importe. Archewell es un nombre que combina una palabra [griega] antigua que significa fuerza y acción, con otra que evoca los amplios recursos de dónde tomará fondos", se dijo. Posteriormente la pareja emitió un comunicado asegurando que la crisis por COVID-19 será ahora su prioridad. "Al igual que ustedes nosotros nos enfocaremos a los esfuerzos globales de la pandemia de COVID-19", subrayaron. "Pero como nos enfrentamos a que esta información iba a salir nos sentimos obligados a contarles la historia de cómo ocurrió todo esto". Advertisement

