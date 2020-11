Close

¿La revancha de los Sussex? Meghan y Harry celebran por su cuenta importante fecha tras desaire de palacio Luego de que Buckingham le negara una petición especial al príncipe, él ha llevado a cabo su propia celebración a 5,000 millas de distancia y a su manera. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que el palacio de Buckingham le hiciera un nuevo desaire al príncipe Harry al negar su petición para marcar una importante fecha en el calendario británico, los duques de Sussex han aparecido por sorpresa en un cementerio de Los Ángeles para realizar su propia ceremonia. El revuelo no se ha hecho esperar y ahora corre el runrún de que habrían realizado su significativo acto a modo de revancha. Todo comenzó este domingo con las celebraciones del Día del Recuerdo "Rememberance Day", que año con año se celebra en el Reino Unido. Según cita People, el príncipe de 36 años solicitó a Buckingham que se colocara una guirnalda de amapolas rojas en su nombre para poder ser partícipe del tributo, pero según el diario The Sunday Times la petición del hijo de la princesa Diana había sido declinada pues él ya no representa a la familia real. Así, justo el día en que el resto de los royals realizaban su ceremonia en Londres, Harry y su mujer, Meghan Markle, aparecieron por sorpresa en el cementerio nacional de Los Ángeles para marcar la importante fecha a su manera. Vestido de traje azul marino y luciendo condecoraciones militares al pecho, el duque de Sussex se apareció con la exactriz -quien iba de negro riguroso- para recordar a los caídos en conflictos militares. "En memoria de los hombres que ofrecieron sus vidas en defensa de su país", rezaba la corona de flores que la pareja depositó flores en las tumbas de dos soldados de la Commonwealth. Image zoom Credit: Lee Morgan/Handout via Getty Images A 5,000 millas de distancia, el hermano mayor de Harry (y segundo en línea al trono de Inglaterra) y su padre, el prínicipe Carlos, encabezaron la ceremonia de "Rememberance Day". Image zoom Credit: Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images De acuerdo con People a la reina Isabel II -quien observó la ceremonia desde el balcón del palacio acompañada por Kate Middleton y Camilla, duquesa de Cornwall- se le consultó sobre la idea de depositar la guirnalda que ya estaba preparada a nombre de Harry. Aún así la petición fue negada. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Harry] entiende que no tiene el mismo rol formal que solía tener dentro de la familia [real]", comentó una fuente cercana a People respecto a la negativa de Buckingham. "Pero él se siente entristecido y decepcionado por la decisión[ de palacio]". De acuerdo con People antes de que diera inicio la ceremonia oficial en Londres ya se había preparado una corona especial para ser colocada en nombre de Harry, pero que de último minuto el plan fue cancelado.

