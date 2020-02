Miembros de la realeza que han renunciado a sus títulos By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Karwai Tang/WireImage El príncipe Harry y Meghan Markle no son ni de lejos los primeros en dar un paso atrás en sus obligaciones reales. Te presentamos a otros miembros de familias reales que renunciaron a sus títulos por amor o, en otros casos, por escándalos. Empezar galería Príncipe Harry y Meghan Markle Image zoom Karwai Tang/WireImage La pareja decidió dar un paso atrás dentro de la familia real y llevar una vida más independiente. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Príncipe Felipe Image zoom Chris Jackson/Getty Images Para casarse con la futura reina de Inglaterra, el príncipe Felipe tuvo que renunciar a sus títulos reales daneses y griegos y convertirse en ciudadano británico natuarizado, adoptando el apellido de sus abuelos maternos Mountbatten. 2 de 10 Applications Ver Todo Duque de Windsor Ivan Dmitri/Michael Ochs Archives/Getty Images El tío de la reina Isabel, el rey Eduardo VIII, abdicó el trono en 1936 para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Princesa Ayako Image zoom JIJI PRESS/AFP via Getty Images La hija del fallecido príncipe Takamodo se casó con un ejecutivo, por lo que tuvo que renunciar a su título de princesa y convirtirse en Ayako Moriya. 4 de 10 Applications Ver Todo Rey Carol II Image zoom John Phillips/The LIFE Picture Collection via Getty Images Con una intensa vida sentimental el rey de Rumanía se vio obligado a abdicar en 1925 a causa de una escandalosa relación amorosa. Años después regresó al trono, para tener que partir poco después al exilio y dejar el trono en manos de su hijo. 5 de 10 Applications Ver Todo Lennart Bernadotte Image zoom Leonid Lazarev/Getty Images El príncipe sueco renunció a su título cuando se casó con la plebeya Karin Nissvandt. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Princesa Sayako Image zoom Kurita KAKU/Gamma-Rapho via Getty Images Se vio obligada a abandonar oficialmente la casa imperial de Japón después de casarse con un plebeyo. 7 de 10 Applications Ver Todo Príncipe Johan Friso Image zoom Pascal Le Segretain/Getty Images El difunto príncipe de los Países Bajos renunció su título por amor. 8 de 10 Applications Ver Todo Princesa Cristina Image zoom Gianni Ferrari/Cover/Getty Images La hermana del rey Felipe VI perdió uno de sus títulos nobiliarios a causa del escándalo de corrupción que acabó llevando a su esposo a la cárcel. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Princesa Ubolratana Rajakanya Image zoom Han Myung-Gu/WireImage La princesa tailandesa renunció a su título por amor. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

