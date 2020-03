¡Meghan Markle y Harry se despidieron de la reina por mail! A esa nueva información añaden que los hijos de Kate y William sólo vieron a su primito Archie en dos ocasiones y Donald Trump se niega a pagar por su seguridad ahora que viven en L.A. según lo indicó hoy en uno de sus tweets. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Uy! ¡Meghan y Harry se despidieron de la reina por mail y los hijos de Kate y William sólo vieron a su primito Archie en dos ocasiones! Así lo confirma un nuevo reporte publicado en el Daily Mail, donde una fuente asegura: “Harry lo ha dejado todo, absolutamente todo. Ha quemado todos sus puentes de vuelta a casa y Meghan consiguió lo que quería”. Después de meses de incomprensión entre las familias y la explosiva entrevista en África, se fueron un tiempo a Canadá y, en cuestión de semanas, le mandaron un mail a la reina Isabel y al príncipe Carlos con la decisión de que ya no volverían. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Su Majestad entró en shock”, ya que tanto ella como el príncipe Carlos sintieron que fue una decisión enormemente precipitada y que ellos no tenían idea de qué hablaban cuando dijeron que serían “económicamente independientes” y las ramificaciones que tendría esa decisión en sus vidas. “La familia real entendió que Harry y Meghan querían hacer otra cosa con sus vidas y querían ayudarles, pero era algo complicado”, aseguró una fuente de la familia al citado medio. “Había problemas como el de su seguridad, su dinero, sus visas y sus impuestos, que ninguno de los dos parecía haber estudiado bien. Le pidieron que les enviase sus ideas por escrito, pero Harry decidió seguir adelante sin ellos. Image zoom Según otra fuente, Meghan le puso un ultimátum a Harry: “Archie y ella eran su familia. Harry tenía esperanza de encontrar un punto medio para tener un poco más de libertad sin prescindir totalmente de los suyos, pero Meghan le convenció de que no había otra opción. Le forzó a elegir. Ahora el lleva tres meses tratando de convencerse a sí mismo de que hizo lo correcto”. Image zoom Mega/The Grosby Group Meghan y Harry se mudaron a Los Ángeles en un jet privado cuando les avisaron de que, a causa del coronavirus, Canadá y Estados Unidos cerraban sus fronteras, según afirma Page Six, donde siguen aislados. Image zoom En un tweet que el presidente Donald Trump publicó hoy dijo: “Soy un gran admirador de la Reina Isabel y del Reino Unido. Se dijo que Meghan y Harry se mudaron a vivir a Canadá para quedarse allí. Ahora dejan Canadá y vienen a Estados Unidos, pero USA no pagará por su seguridad, ¡Que la paguen ellos!” Advertisement

