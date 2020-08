Meghan Markle y Harry despidieron a una niñera en su segunda noche, ¿obsesionados con Archie? Un nuevo y revelador libro da detalles sobre las primeras semanas de vida del pequeño Archie y cómo lo están criando sus padres, Meghan Markle y el príncipe Harry, que despidieron a una niñera por "poco profesional e irresponsable". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle y el príncipe Harry han dicho ser unos padres muy implicados en la crianza de su hijo, Archie, un empeño en el que aparentemente son muy estrictos. De acuerdo al nuevo y explosivo libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family que salió a la venta este martes, la pareja despidió a la niñera nocturna en su segundo día de trabajo por –según el libro– no ser lo suficientemente profesional y responsable. “Meghan y Harry sintieron que se veían forzados a despedir a la enfermera en medio de su segunda noche de trabajo por ser poco profesional e irresponsable”, aseguran los autores del libro, Omid Scobie y Carolyn Duran, según People. Image zoom Max Mumby/Indigo/Getty Images Luego de esa experiencia, los padres primerizos contrataron a una segunda niñera, quien aparentemente cumplió con su trabajo. Sin embargo, los duques de Sussex ya no se sentían cómodos y semanas después prefirieron ser ellos mismos quienes cuidaran de Archie durante la noche, por lo que se quedaron con solo una niñera de día. El libro, que dice basarse en entrevistas con el círculo cercano de la pareja, así como con exempleados del palacio de Buckingham, revela detalles del embarazo de Meghan y la razón por la que mantuvieron en secreto el nombre del pequeño tras su nacimiento, entre otros momentos íntimos de la pareja, como el hecho de que Meghan consideró en un momento dar a luz a su hijo en casa en lugar de en un hospital. También señala que Harry se molestó con su hermano, el príncipe William, cuando este le pidió que se tomara con calma la relación con Markle y que la entonces actriz no pudo asistir a la ceremonia de la boda de Pippa Middleton por temor a que los tabloides se pusieran a comparar los derrieres de ambas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los duques, que se separaron de la familia real a principios de este año, finalmente se han instalado en su nuevo hogar en la exclusiva ciudad de Santa Barbara, CA, para criar al pequeño Archie, según People. “El duque y la duquesa de Sussex se mudaron a su nueva casa en julio de este año”, aseguró un representante de la pareja. “Se han instalado en comunidad tranquila y privada y esperan que [la privacidad] sea respetada para el bien de sus vecinos, así como para el de ellos como familia”.

