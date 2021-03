Close

Se desploma la popularidad de Meghan Markle y el príncipe Harry en el Reino Unido Una nueva encuesta apunta a cierto rechazo hacia la pareja después de su explosiva entrevista con Oprah, en la que hablaron abiertamente de su dramática separación de la familia real. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle siguen en el ojo del huracán tras su explosiva entrevista con la reconocida presentadora de televisión Oprah Winfrey, en la que hablaron abiertamente de su separación de la familia real y su supuesto racismo. Según la agencia Reuters, una encuesta de YouGov mostró que los británicos consideran que monarquía afronta su peor crisis de este siglo y parecen darle la culpa a Harry y Meghan. El 48 por ciento de los 1,600 encuestados manifestaron una opinión negativa del príncipe, lo que se traduce en una caída de 15 puntos respecto a la semana anterior, reportó. En cuanto a su esposa, el 58 por ciento tenían una opinión negativa de la estadounidense y solo tres de cada 10 personas positiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Esta encuesta, al igual que otros sondeos realizados después de la entrevista con Oprah, refleja divisiones de opinión generacionales. La mayoría de los participantes de entre 18 y 24 años apoyan a la pareja, mientras que pierden un mayor respaldo entre los mayores de 65. El otro miembro de la familia real que ha visto descender su popularidad en los últimos días es en príncipe Charles, el padre de Harry, quien pasó de tener una opinión positiva del 49 por ciento al 42 por ciento. A mucha distancia se encuentra la reina Isabel, que a sus 94 años goza de un índice de aprobación del 80 por ciento, y su nieto el príncipe William, que con su esposa Kate Middleton alcanzan un 75 por ciento. En la entrevista televisada el pasado domingo, Harry y Meghan confesaron que la relación con la familia real es casi inexistente desde que abandonaron el Reino Unido el año pasado.

