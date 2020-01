La espectacular mansión canadiense en que Meghan Markle y el príncipe Harry pasaron su primera Navidad con Archie By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images/Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La madre de la duquesa de Sussex, Doria Ragland, se unió a ellos en la casa de cinco baños y ocho habitaciones. Empezar galería Navidad en Canadá Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group El príncipe Harry y Meghan Markle decidieron pasar sus Navidades en Canadá. Lo hicieron en esta casa de cinco baños y ocho habitaciones que vale $14.1 millones. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Con las estrellas Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group Si la pareja quería pasar una noche bajo las estrellas, tenían espacio suficiente. 2 de 10 Applications Ver Todo En la naturaleza Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group Con estas vistas, no es de extrañar que decidieron pasar la Navidad en esta casa en lugar de Londres. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Invernadero Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group La propiedad cuenta con un precioso invernadero de grandes ventanales. 4 de 10 Applications Ver Todo Refugio Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group El invernadero parece más una segunda casa o un refugio para escapar de los invitados, que un lugar para cultivar plantas. 5 de 10 Applications Ver Todo La sala Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group Aquí es probablemente donde pasaron la primera Navidad de Archie. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La cocina Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group Quien estaba a cargo de cocinar tuvo espacio de sobras. 7 de 10 Applications Ver Todo El comedor Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group Ahí es donde probablemente el príncipe Harry, Archie, Meghan Markle y su madre, Doria Ragland, disfrutaron de sus comidas navideñas. 8 de 10 Applications Ver Todo La oficina Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group En esta habotación trabajar casi parece un placer. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Otra casa Image zoom Photo © 2019 IMP Features/The Grosby Group Si se quedaron sin espacio también tenían una casa de invitados de tres dormitorios y dos baños. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

