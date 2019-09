Meghan Markle y el príncipe Harry en África y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Selena Gómez y su mejor amigo; Ana de Armas como la inolvidable Marilyn Monroe; Eva Longoria y su hijito Santi llegan a París; Ana Patricia Gámez de estreno con sus hijitos y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Exótica Image zoom Karwai Tang/WireImage Meghan Markle sorprende con su imagen más insólita al aparecer con velo durante una visita a una mezquita en Ciuda del Cabo, en Sudáfrica. La doña se encuentra en plena gira por el continente africano con su marido, el príncipe Harry (izq.). Advertisement Advertisement Diosa del cine Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby En Hollywood la cubanoamericana Ana de Armas sorprende con su extraordinario parecido con la legendaria Marilyn Monroe, a quien interpreta en la nueva serie Blonde, de Netflix. Mi mejor amigo Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Selena Gómez sale de los estudios del programa Shark Tank (CNBC) muy bien acompañada de su más leal acompañante en fechas recientes: su adobrale perrito Winnie. Advertisement Un día feliz Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Universal Pictures En Miami captamos a la presentadora Ana Patricia Gámes con sus adorables hijitos Giulietta y Gael Martínez en el brunch que se ofreció para presentar la nueva película Abominable (DreamWorks), que se estrena este viernes. Marido y mujer Image zoom BG002/Bauer-Griffin/GC Images Hailey y Justin Bieber se abren paso por las calles de Los Ángeles a solo días de que, según las malas lenguas, estén por festejar sus bodas Tesorito Image zoom Marc Piasecki/GC Images) Eva Longoria aterrizó en el aeropuerto Charles-de-Gaulle de París con su adorado hijito Santi, donde se espera que la actriz acuda a algunos eventos de la Semana de la Moda que recién comienza. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Chócalas! Image zoom Medios y Media/Getty Images) Anitta y Sofía Reyes gozaron de lo mejor durante su participación en el concierto Axa 2019 que tuvo lugar en el Foro Sol de Ciudad de México. Adorado Image zoom Medios y Media/Getty Images Otro que armó tremendo alboroto durante el festival Exa 2019 fue el colombiano Sebastián Yatra ¡Miren nada más cómo le fue! Jorge el majo Image zoom Paolo Blocco/GC Images George Clooney se abre paso por las calles de Madrid, que verdaderamente quedaron colapsadas durante las grabaciones de su más reciente comercial para una empresa de Café. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Todo bien! Image zoom Juan Naharro Gimenez/WireImage Ricardo Darín y su hijo Chino dan la buena señal durante la presentación de su cinta La Odisea De Los Giles, en el 67mo Festival de Cine de San Sebastián. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

