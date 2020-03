¡Fin de la realeza! ¡Meghan Markle vuelve al trabajo! ¡Los duques de Sussex se mudan a L.A. y Meghan Markle se estrena con Disney! Tenemos los detalles. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ya es un hecho! En una historia exclusiva de nuestra hermana anglosajona People Magazine, se confirmó que los duques de Sussex abandonaron Canadá y el príncipe Harry, Meghan Markle y el pequeño Archie… ¡Ya están viviendo en la ciudad de Los Ángeles! La actriz de Suits no sólo está de regreso en Hollywood con su hermosa familia, ¡también está de vuelta al trabajo! Hoy Disney anunció que la esposa del príncipe Harry será la narradora del documental Elephant en su primer trabajo después de dejar ser oficialmente un miembro de la realeza este próximo 31 de marzo. Image zoom El estreno está programado para el 3 de abril, en el canal online de Disney+, y cuenta la historia de una familia de elefantes a través de una ruta de mil millas que atraviesa el desierto de Kalahari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiempo atrás el Daily Mail publicó un video en el que se ve como un encantador y tierno Harry le pide al jefe de Disney, Bog Iger, que le de trabajo a su esposa durante la alfombra roja de la premiere de El Rey León el pasado mes de julio. Image zoom “¿Sabe que ella hace voiceovers?” se escucha decir al príncipe enamorado. El pez gordo de Disney no sabe bien cómo reaccionar y le contesta: “¡Oh! No… No lo sabía”. Harry se da cuenta inmediatamente y le comenta sin perder un segundo: “Parece Vd. sorprendido. Ella estaría muy interesada”. Iger le contesta entonces amablemente: “Nos encantaría intentarlo. ¡Es muy buena idea!” ¡Hoy nos queda claro que aquella breve conversación tuvo sus frutos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Al parecer, la duquesa de Sussex grabó su colaboración con Disney antes de tomarse su retiro de seis semanas en Canadá y el beneficio económico se destinaría a Elephants Without Borders, que protege a esos animales de la caza. Ahora esta mediática familia se encuentra aislada en un lugar secreto de Los Angeles y no han salido de casa debido al aislamiento que recomiendan las autoridades para evitar contagios masivos por culpa de la pesadilla del coronavirus. ¡Ya estamos deseando ver las primeras imágenes del pequeño Archie por las calles de L.A. o jugando en las playas de Málibu para comprobar cuánto ha crecido! Advertisement

