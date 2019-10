¡Meghan Markle quiere volver a casa por Thanksgiving! Todo apunta a que el pequeño Archie vivirá su primer Día de Acción de Gracias en compañía de su familia materna en tierras californianas. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los Duques de Sussex han decidido tomarse un respiro en su apretada agenda: sin duda éste fue un año muy intenso para la pareja. A Meghan Markle, la actriz de Hollywood convertida en princesa, le gustaría que su pequeño Archie viva su primer día de Acción de Gracias junto a su abuela de California, Doria Raglan y así mantener vivas sus tradiciones americanas. Image zoom Steve Parsons - Pool / Getty Images Al retransmitirse el más reciente documental de la pareja, la visible vulnerabilidad de Meghan cautivó a la audiencia y se hizo viral con el hashtag "#WeLoveYouMeghan" (te queremos, Meghan), después que ella se emocionara ante esta simple pregunta del periodista: "¿Estás bien?". La duquesa contestó con lágrimas en los ojos: "No mucha gente me pregunta si estoy bien, ¿sabes?" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La esposa del Príncipe Harry también confesó que había sido muy difícil aguantar la presión mediática durante su embarazo, así como después del nacimiento de su bebé. Durante todo este tiempo, muchas celebridades amigas de la pareja se han puesto de su lado y le han defendido de los acosos, noticias inventadas e invasiones de privacidad por ciertos medios a los que Harry ha llegado incluso a denunciar a las autoridades. Image zoom Duques de Sussex/Instagram Meghan Markle nació en Los Ángeles. Pasar un tiempo alejada de la estricta etiqueta de la corte, en compañía de su mamá, su familia y sus amigos de siempre, seguro le hará recargar las pilas para comenzar el próximo año con su repleta agenda y ¡no sólo como miembro de la familia real británica!, también como activista junto a su esposo en mil y una causas cercanas al corazón de la ahora Duquesa de Sussex. Image zoom Toby Melville - Pool/Getty Images De momento, todo apunta a que muy pronto veremos de cerca a esta preciosa familia por tierras californianas… Advertisement

