Meghan Markle también rindió tributo a su madre Doria con el nombre de su hija. ¡Mira porqué! Meghan Markle y el Príncipe Harry le pusieron Lilibet Diana a su hija, homenajeando a la Reina Isabel, la princesa Diana y también a Doria Ragland, la madre de Meghan. Esta es la historia detrás del nombre. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle escogió muy bien el nombre de su hija. La llamó Lilibet Diana, rindiendo tributo a mujeres importantes en la vida de la recién nacida. La duquesa de Sussex y su esposo, el Príncipe Harry honraron a la Reina Isabel II con el nombre de su bisnieta ya que cuando era niña la llamaban Lilibet. La pareja piensa llamar a la niña "Lili", la versión más corta del nombre. El segundo nombre de la niña es Diana, como su abuela, la fallecida princesa Diana de Gales. El nombre de la niña también rinde tributo a su abuela materna, Doria Ragland ya que cuando Meghan era pequeña ella la llamaba amorosamente "flor" y "Lili" es un tipo de flor. Desde que se mudaron a Montencito, California, el año pasado, Meghan ha podido pasar más tiempo con su madre, que vive cerca de la pareja en Los Ángeles y visita a su nieto Archie a menudo."Ella definitivamente heredó mucha de su fuerza de su madre", dijo a PEOPLE una amiga de Meghan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle y su madre Doria Ragland Credit: Steve Parsons - Pool/Getty Images En el documental The Me You Can't See de AppleTV+, el Príncipe Harry lamentó que su madre Diana no pudo conocer a su esposa Meghan ni a su bebé Archie, y ponerle Diana como segundo nombre a su hija es otra manera de mantener el recuerdo de su madre vivo. El domingo la pareja compartió la feliz noticia del nacimiento de su hija. La bebé llegó al mundo el viernes 4 de junio en un hospital en Santa Bárbara, California, y ya la mamá y la bebé están en casa, ambas saludables. La Reina Isabel, de 95 años, fue una de las primeras en enterarse del nacimiento de su bisnieta. La pareja esperó dos días para compartir la noticia con el resto del mundo. Aún no se sabe cuando la monarca podrá conocer a la bebé en persona, ya que las separa la distancia geográfica, pero seguramente la verá por videollamadas y será una gran alegría.

