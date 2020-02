¡Meghan Markle tiene una gemela idéntica! Esta es la madre de Missouri que es igualita a la exduquesa Esta mamá de Missouri llamada Akeisha Land ha impactado al mundo por su espectacular parecido con la esposa de Harry. ¡Son dos gotas de agua! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer de 39 años ha revolucionado las redes por su increíble parecido físico con Meghan Markle. Esta mamá de Missouri de nombre Akeisha Land podría pasar perfectamente por la hermana gemela de la que fuera duquesa de Sussex. Comparten unos rasgos casi idénticos, la misma sonrisa tímida y el amor a la familia. La feliz mamá se dio a conocer gracias a su hija, Greyson Regina Land, la niña que se ha hecho famosa y ha impactado a los usuarios de las redes por sus espectaculares ojos claros y físico de película. A través de ella descubrimos a su progenitora de la que ya todos están hablando. Los comentarios de sus seguidores en Instagram, que ya ascienden a 176 mil, son casi todos relacionados con el parecido físico de estas dos mujeres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ha cautivado a todos por esa similitud, lo cierto es que también ha conquistado por la preciosa familia que tiene y que presume en las redes. Akeisha está casada y es madre de dos hermosos hijos. Sus imágenes en familia han enternecido por su alto nivel de amor y ternura. Advertisement

