Meghan Markle revela lo que la ayudó a salir adelante durante un tumultuoso año 2020 El 2020 fue un año impactante en el mundo y en la vida de Meghan Markle. La duquesa de Sussex cuenta qué la ayudó a salir adelante en los momentos más difíciles. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle agradece que pudo salir adelante a pesar de los retos que trajo el 2020, uno de los años más difíciles para el mundo y para ella en lo personal. En el prefacio de la reseña anual de la fundación Mayhew, la duquesa de Sussex escribió: "Cuando reflexiono sobre el 2020, siempre pienso en la importancia de la comunidad y de la conexión [emocional]. Tal vez fuimos obligados a separarnos, pero encontramos nuevas maneras de estar cerca y de apoyarnos durante esta crisis. Para muchos de nosotros, esto fue mucho más fácil gracias a la compañía de nuestras mascotas". Meghan, de 39 años, ha mostrado siempre su apoyo a la fundación Mayhew, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas desamparadas y a sus mascotas. La esposa del príncipe Harry es una fiel defensora de los animales y ha rescatado a varios perros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle Credit: Samir Hussein/WireImage Meghan describió el año 2020 y la pandemia del coronavirus como "un proceso abrumador de dolor, crecimiento y también de gratitud". Además resaltó "el efecto terapéutico de tener un animal a tu lado y el consuelo que brinda su compañía". La labor de Mayhew de ayudar a personas desamparadas y a sus mascotas es algo que todos debemos apoyar, aseguró Meghan Markle. La fundación "sigue su vital labor en días de crisis y en días de calma", añadió. "Su compromiso con la causa del bienestar de los animales es inquebrantable y su efecto en el bienestar de nuestra comunidad es evidente", afirmó. Meghan Markle y Prince Harry Credit: Karwai Tang/WireImage A su hijo Archie, de 2 años, también le encantan los animales. "Sus perros son sus mejores amigos", dijo una fuente a PEOPLE sobre el hijo de los duques de Sussex. "Ellos lo hacen reír y son muy nobles con él", añadió esta fuente cercana a la familia sobre la conexión del bebé con sus perros. Cuando Meghan visitó la fundación Mayhew por primera vez estaba embarazada de Archie. En su entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle reveló que a su hijo le encantaba jugar con las gallinas y pollitos que tienen en casa en California. Seguramente la hija de Meghan y Harry, la recién nacida Lilibet Diana, también tendrá pasión por las mascotas.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Meghan Markle revela lo que la ayudó a salir adelante durante un tumultuoso año 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.