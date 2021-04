Meghan Markle reaparece en California con su hijo Archie después de funeral del abuelo del Príncipe Harry Meghan Markle, quien está embarazada, fue vista en California con su bebé Archie. Es la primera vez que se ve a la duquesa de Sussex en la luz pública desde el funeral de Felipe de Edimburgo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle fue captada por paparazzi en California junto a su hijo Archie, de casi dos años. Esta es la primera vez que se ve a la duquesa de Sussex en la luz pública desde el funeral del príncipe Felipe de Edimburgo. Su esposo, el príncipe Harry, ya ha regresado a casa tras asistir al emotivo funeral de su abuelo, donde se reencontró con su abuela la Reina Isabel y con su hermano, el príncipe William, después de las tensiones generadas por la explosiva entrevista junto a Meghan con Oprah Winfrey. Meghan Markle, de 39, ya muestra su avanzado embarazo. La duquesa espera una niña este verano, por lo que no pudo viajar a Inglaterra a estar en el funeral junto a su esposo. Las recientes fotos de los paparazzi muestran a Meghan muy casual, con pantalones de mezclilla, una camiseta negra y zapatos bajos, cargando a su hijo Archie. El niño llevaba una mochila y una pintoresca lonchera. El príncipe Harry, de 36 años, voló de vuelta a Los Ángeles después del funeral y no se quedó en el Reino Unido para celebrar el cumpleaños 95 de su abuela, la Reina Isabel II, este miércoles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle Credit: (ABC News/Frame Grab via Getty Images) Una fuente reveló a PEOPLE que Harry sentía temor de dejar solos a su esposa embarazada y a su hijo Archie mientras él viajaba a Europa. "Meghan y Harry han estado en contacto todos los días", aseguró esta fuente sobre los días que la pareja estuvo geográficamente separados. "Meghan le ha insistido cada día que ellos están bien", añadió sobre la duquesa de Sussex y su bebé Archie. "Ella no ha querido que él se preocupe". Sin duda tanto Meghan como el pequeño Archie están felices de tener a Harry en su hogar nuevamente.

