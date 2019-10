Parejas famosas que se comprometieron y casaron en 12 meses By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo by Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage Cupido flechó a estas parejas con una velocidad huracanada ya que se dieron el sí al año (¡o menos!) de haberse comprometido. Y si bien algunas de ellas siguen juntas, otras no corrieron con la misma suerte. Empezar galería Meghan Markle y Príncipe Harry Image zoom Photo by Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage En noviembre del 2017, el duque y la duquesa de Sussex anunciaron su compromiso y en mayo de 2018 ya eran marido y mujer. Le dieron la bienvenida a su hijo Archie a principios de este año. Advertisement Advertisement Ximena Duque y Jay Adkins Image zoom IG/Ximena Duque En diciembre del 2016, la actriz colombiana se comprometió con el empresario; en junio del 2017 se casaron. George y Amal Clooney Image zoom Gerardo Mora/Getty Images for OMEGA Aunque dijo que nunca volvería a casarse, el actor le propuso matrimonio a la abogada en abril del 2014 —y se convirtieron en marido y mujer en septiembre de ese mismo año. Advertisement Justin y Hailey Bieber Image zoom Backgrid/The Grosby Group Estos tortolitos se comprometieron el año pasado, en el verano, y se casaron por lo civil cuatro meses después. Realizaron una segunda boda el mes pasado. Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas Image zoom Daniele Venturelli/Getty Images for Chopard La pareja se comprometió en el verano del 2018 y tuvo múltiples bodas en diciembre de ese mismo año. Tommy Lee y Pamela Anderson Image zoom Maury Phillips/WireImage for Guttman Associates La actriz y el roquero se casaron en febrero de 1995 —después de conocerse por solo cuatro días— y sufrieron altibajos a lo largo de su unión. Finalmente se divorciaron en 1998. Advertisement Advertisement Advertisement Angelina Jolie y Billy Bob Thornton Image zoom Mirek Towski/DMI/The LIFE Picture Collection/Getty Images Después de estar juntos dos meses, la hoy ex pareja se casó en el 2000 en Las Vegas. Julia Roberts y Lyle Lovett Image zoom Getty Images En junio de 1993, la hoy ex pareja se casó tres semanas después de haberse comprometido. El matrimonio terminó dos años después. Tom Brady and Gisele Bündchen Image zoom Photo by Jamie McCarthy/Getty Images La pareja se comprometió en enero del 2009; la boda fue un mes después. Advertisement Advertisement Advertisement Ryan Reynolds y Scarlett Johansson Image zoom Kevin Mazur/WireImage Los actores se comprometieron en mayo del 2008 y se casaron el 27 de septiembre del 2008. Su matrimonio duró tres años. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Parejas famosas que se comprometieron y casaron en 12 meses

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.