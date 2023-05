Meghan Markle y el príncipe Harry involucrados en persecución de autos "casi catastrófica" con paparazzi ¿Se revive la pesadilla? Un vocero de los duques de Sussex confirmó a People que Harry y Meghan fueron perseguidos durante "dos horas" por paparazzi "sumamente agresivos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle Príncipe Harry Credit: James Devaney/GC Images Meghan Markle y el príncipe Harry se vieron involucrados la noche de este martes en una persecución "casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi sumamente agresivos" en Nueva York. Así lo confirmó este miércoles un vocero de los duques de Sussex a People. "Anoche el duque y la duquesa de Sussex y [Doria] Ragland [madre de Meghan Markle] se vieron involucrados en esta persecución sin tregua", se afirma. "Duró aproximadamente dos horas, resultó en varios conatos de choque con otros conductores en el camino, [con] transeúntes y con dos agentes de la [policía de la Ciudad de Nueva York] NYPD". "A pesar de que ambos son figuras públicas con cierto nivel de interés para el público, esto no debería ocurrir a riesgo de la seguridad de ninguna persona", añadió el vocero de Meghan y Harry. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los hechos habrían ocurrido después de que la pareja se uniera a Doria Ragland para acudir a la gala Ms. Foundation 2023, donde se entregaron los Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power. Meghan Markle pronunciando su discurso en la gala: Dicha cita tuvo lugar en el salón de baile Ziegfeld, en Manhattan. La actriz californiana de 41 años fue una de las mujeres honradas con un galardón por su trabajo para empoderar a mujeres y niñas. Según la agencia Reuters, se han divulgado fotos de los duques con Doria Ragland montados en un taxi por las calles de Nueva York. Este incidente en Nueva York recuerda a la trágica muerte de la princesa Diana de Gales, quien perdió la vida en un accidente de auto en París a los 36 años cuando era perseguida por paparazzi.

