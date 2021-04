Meghan Markle y Príncipe Harry tendrán serie en Netflix ¡Los detalles aquí! Los fanáticos de los Duques de Sussex tienen mucho que celebrar. Meghan y Harry tendrán una serie en Netflix. ¡Entérate de qué se trata! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron contrato con Netflix para una nueva serie. Los Duques de Sussex crearán una docuserie para esta plataforma digital titulada Heart of Invictus. La compañía de la pareja —Archewell Productions— producirá el proyecto, que seguirá a atletas paralímpicos mientras se preparan para participar en los Juegos Invictus, una competencia para deportistas paralímpicos creada por el príncipe Harry en el 2014. Veteranos de guerra y soldados que han sido heridos participan en esta competencia que se celebrará en el 2022 en La Haya en Holanda. "Desde los primeros Juegos Invictus en el 2014, sabíamos que cada competidor iba a contribuir de su propia manera excepcional a este mosaico de resiliencia, determinación y coraje", expresó el príncipe Harry en un comunicado. "La serie le abrirá a comunidades alrededor del mundo una ventana para que sean testigos de las conmovedoras e inspiradoras historias de estos competidores" mientras se preparan para los Juegos Invictus en Los Países Bajos el año que viene. El nieto de la Reina Isabel II añadió que no podía "estar más emocionado" sobre este proyecto que ayudará a seguir "inspirando la sanación global" y motivando a los seres humanos a alcanzar su máximo potencial y seguir sirviendo a otros. El director británico Orlando von Einsiedel, ganador de un Óscar, y la productora Joanna Natasegara estarán a cargo de esta docueserie. El hijo menor de la Princesa Diana de Gales será productor ejecutivo y también aparecerá en cámara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle Prince Harry Image zoom Credit: (Karwai Tang/WireImage) Los episodios mostrarán cómo estos deportistas entrenan y contará sus "historias de resiliencia y esperanza", además de mostrar todo lo que pasa tras bambalinas en la organización de esta competencia. Meghan Markle, de 39 años, y el príncipe Harry, de 36, firmaron un contrato con Netflix para colaborar por varios años. Su compañía de producción creará documentales, docuseries, películas, shows y programación infantil para esta plataforma global de streaming. Meghan Markle Principe Harry Image zoom Credit: (Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Images) "Nuestro enfoque será crear contenido que informe pero también brinde esperanza", expresaron Meghan y Harry en un comunicado. Sin duda esta unión de Netflix y los Duques de Sussex dará mucho de qué hablar.

Share options

Close Login

View image Meghan Markle y Príncipe Harry tendrán serie en Netflix ¡Los detalles aquí!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.