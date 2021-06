¿Meghan Markle y el príncipe Harry ya tienen nombre para su hija por nacer? ¿Cómo se llamará la hija de los duques de Sussex? ¿Meghan y Harry ya saben el nombre de la hermanita de Archie? Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija de Meghan Markle y el príncipe Harry nacerá este verano. ¿Los duques de Sussex ya han escogido el hombre de la hermanita de Archie? Ya tienen varios nombres de niña que les gusta. Cuando Meghan estaba embarazada de su primogénito Archie en el 2019, la pareja visitó una escuela en Birkenhead y escuchó las sugerencias de varios niños de cómo debería llamarse su hijo por nacer. Una niña le sugirió el nombre Amy si tenía una niña y la duquesa de Sussex respondió: "Ese es un nombre muy bonito, me gusta. Tendremos que pensarlo". Por su parte, el príncipe Harry mostró interés en el nombre Lily, reporta PEOPLE. Prince Harry and Meghan Markle Credit: Daniel Leal-Olivas - WPA Pool/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando fueron a visitar Melbourne otro nombre de niña los intrigó. Se trata de Harriet, la versión femenina del nombre de Harry. Al parecer al hijo menor de la princesa Diana le agradó la idea. Prince Harry and Meghan Markle Credit: Samir Hussein/WireImage En el Reino Unido muchos apuestan que podrían rendirle tributo al príncipe Phillip, el fallecido abuelo de Harry, poniéndole a la niña Phillipa. Los duques de Sussex aún no han anunciado cuál será el nombre de su pequeña princesa. Tal vez dejarán que Archie, de 2 años, los ayude a escoger el nombre de su hermanita por nacer. ¡Sin duda todos esperan con ansias conocerla!

