Meghan y Harry: empresarios eco "responsables y sostenibles" El príncipe Harry y Meghan Markle se asocian a la firma de inversiones Ethic que apuesta por iniciativas para el desarrollo sostenible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El duque y la duquesa de Sussex se han convertido en "socios de impacto" de la firma de inversión sostenible, Ethic. En sus carteras de inversión destacan aquellas sociedades que apuestan por el desarrollo sostenible, la protección del planeta y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. En una entrevista conjunta con Dealbook, de The New York Times, Meghan Markle admitió que invertir no había sido anteriormente parte de su "mundo", pero que ella y el príncipe Harry habían sido presentados a la firma por amigos. "Del mundo del que vengo, no hablas de invertir, ¿verdad? No tiene el lujo de invertir", dijo la duquesa. Añadió que Harry había estado buscando una empresa de inversión sostenible adecuada "durante años". "Mi esposo ha estado diciendo durante años, '¿no te gustaría que hubiera un lugar donde si tus valores estuvieran alineados de esta manera, podrías invertir tu dinero en ese mismo tipo de cosas?'". Prince Harry and Meghan Markle Prince Harry and Meghan Markle | Credit: Photo by Gotham/WireImage En un comunicado en el sitio web de Archewell, la pareja declaró: "queremos repensar la naturaleza de la inversión para ayudar a resolver los problemas globales que todos enfrentamos... Cuando invertimos el uno en el otro, cambiamos el mundo". Los exmiembros de la realeza aseguraron que esperaban que su participación aliente a los jóvenes a pensar en lo sostenible como tema de sus propias inversiones. "Ya tienes a la generación más joven votando con sus dólares y sus libras esterlinas, ya sabes, en todo el mundo cuando se trata de marcas que seleccionan y eligen", dijo Harry a The New York Times. En un anuncio en el sitio web de Ethic, la firma señaló que compartía muchos valores con Harry y Meghan. "Es por eso que estamos tan emocionados de que se unan a nosotros como socios de impacto... [Porque] están profundamente comprometidos a ayudar a abordar los problemas que definen nuestro tiempo, como el clima, la equidad de género, la salud, la justicia racial, los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia y entienden que estos problemas están intrínsecamente interconectados". Los duques de Sussex se convirtieron en inversores en Ethic a principios de este año y también tienen inversiones gestionadas por la firma. Ethic se fundó en 2015 y gestiona mil 300 millones de dólares. Su objetivo es ayudar a los inversores a crear carteras que alineen los valores personales con los objetivos financieros. El anuncio es el último movimiento de los Sussex para expandir sus intereses comerciales desde que dejaron a la familia real y se mudaron a Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces, la pareja ha firmado acuerdos importantes con Spotify y Netflix que se cree que superan los 130 millones de dólares.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Meghan y Harry: empresarios eco "responsables y sostenibles"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.