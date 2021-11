Libro revela quién hizo comentario racista sobre el color de la piel de Archie Una nueva publicación revela cuál de los miembros más importantes de la realeza británica hizo comentarios nada atinados después del compromiso de Meghan y Harry en 2017. La Casa Real ya respondió a las acusaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escándalos y más escándalos en la corte británica. La semana pasada, la reina Isabel II, el príncipe Carlos y el príncipe William lidiaban con el documental de la BBC que habla de la supuesta guerra mediática entre Harry y William. Ahora, un nuevo libro titulado Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan retoma, entre muchos otros, el tema del racismo del que habló Meghan en la entrevista con Oprah Winfrey a inicios de año. Brother and Wifes Brother and Wifes | Credit: amazon.com Aunque el autor del libro, Christopher Andersen, no confirma si fue el príncipe Carlos el "senior royal" a quien se refería la exactriz en la entrevista con la presentadora, sí cuenta que el heredero a la corona hizo comentarios fuera de lugar sobre el color de piel que tendrían los hijos del príncipe Harry junto a Meghan Markle. La noticia se hizo tan grande en el Reino Unido, que el portavoz de Carlos, de la Casa Real Clarence House, declaró sobre las acusaciones desde Barbados, país al que viajó el príncipe el fin de semana para participar en las celebraciones con las que se despiden de la Reina Isabel II como Jefa de Estado y se convierten en la república más joven del mundo. "Esto es ficción y no merece más comentarios", aseguró el representante de Carlos. El libro, que saldrá el 30 de noviembre, relata una supuesta conversación entre Carlos y su esposa Camilla que tuvieron la mañana del compromiso de Harry y Meghan en 2017. Aparentemente Carlos dijo: "Me pregunto cómo serán los niños". A lo que Camilla le habría contestado "algo desconcertada" por la pregunta: "Bueno, absolutamente hermosos, estoy segura". The Prince Of Wales And Duchess Of Cornwall Visit Wales The Prince Of Wales And Duchess Of Cornwall Visit Wales | Credit: (Photo by Chris Jackson/Getty Images) Pero el autor dice que la conversación no terminó ahí, pues Carlos, en un tono más bajo, insistió sobre el tema: "Quiero decir, ¿cuál crees que podría ser la complexión de sus hijos?". Y Christopher Andersen confía en su fuente pues dice que está muy bien posicionada dentro de la familia real. El autor comenta que de alguna manera era una inocente curiosidad de Carlos que fue aprovechada y torcida por "asesores de alto nivel conocidos como los 'Hombres de gris'" para darle un toque racista y que, cuando llegó a oídos de los duques de Sussex, ya tenía un grado alto de toxicidad. En el libro también se habla de que, cuando el príncipe escuchó sobre los presuntos comentarios desafortunados de su papá, lo buscó para reclamarle, pero la respuesta de Carlos lo molestó aún más pues le dijo que estaba siendo "demasiado sensible sobre el asunto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, parece que su hermano, el príncipe William, también consideró el comentario como una "falta de tacto", pero "no como un signo de racismo dentro de la familia".

