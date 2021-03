¿Votarías por Meghan Markle si, como dicen, comenzara su carrera política para llegar a la Casa Blanca? La cuñada del futuro rey de Inglaterra podría convertirse en la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Numerosos medios internacionales están sopesando la idea de que Meghan Markle no descartaría comenzar una carrera política y convertirse quizá en la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Aunque la duquesa de Sussex y su esposo, el príncipe Harry, viven en Montecito junto a su hijo Archie y están en la dulce espera de su segunda hija, la exactriz siempre fue muy vocal en su apoyo al partido demócrata e incluso llegó a afirmar en su momento que si Donald Trump ganaba las elecciones, ella se iría de los Estados Unidos. Un amigo de la pareja reveló el año pasado a Vanity Fair que Meghan Markle consideraría seriamente "postularse para presidenta" y que fue precisamente por eso por lo que nunca quiso renunciar a su ciudadanía estadounidense, "para no perder la opción de dedicarse a la política". Meghan Markle y Prince Harry entrevista con Oprah Winfrey Image zoom Credit: CBS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, amigos de la pareja confirmaron a medios como The Express o The New York Post, que tras la repercusión de su entrevista con Oprah Winfrey, esa idea está tomando más fuerza y que más adelante Markle podría ser la feliz sucesora del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las filas demócratas. Según Omid Scobie, biógrafo y amigo de la esposa del príncipe Harry: "Meghan Markle es la encarnación del sueño americano. Es posible que algún día la veamos convertida en presidenta", afirmó en el documental Finding Freedom: Harry, Meghan and the making of a modern royal family. Meghan Markle y Prince Harry entrevista con Oprah Winfrey Image zoom Credit: CBS En cambio, el biógrafo Andrew Morton, quien ha escrito extensamente acerca de la realeza y es el autor de Meghan, una princesa de Hollywood, no termina de creerlo: "Diría categóricamente que no tiene ninguna posibilidad de postularse para la presidencia, se la comerían viva" porque "no tiene la piel tan curtida como para presentarse a un cargo así". Y tú… ¿Votarías por Meghan Markle como presidenta de los Estados Unidos?

Share options

Close Login

View image ¿Votarías por Meghan Markle si, como dicen, comenzara su carrera política para llegar a la Casa Blanca?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.