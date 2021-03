Close

¡Impactantes confesiones de Meghan Markle y el príncipe Harry a Oprah Winfrey! Los detalles aquí Descubre qué contó la esposa del príncipe Harry a la famosa conductora, en una de las entrevistas más esperadas de los últimos años. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con millones de personas alrededor del mundo pendientes de sus palabras, al fin Megan Markle y el príncipe Harry se sentaron con Oprah Winfrey para hablar sin tapujos de su versión de la historia tras su salida de la realeza, después de una semana muy tensa y de fuegos cruzados con el palacio de Buckingham, a la expectativa de sus revelaciones. Durante la entrevista, la esposa del príncipe Harry reveló que el bebé que esperan es una niña, que llegará este verano y que se plantan con dos: "Tener un niño y ahora una niña, ¿qué más se puede pedir?", aseguró el hermano del príncipe William. Entre muchos otros temas, se tocó la famosa historia de la pelea entre las cuñadas que terminó en lágrimas. ¿Es cierto que Meghan Markle hizo llorar a Kate Middleton? "Fue justo al revés", aseguró Markle. Al parecer, todo derivó por un desacuerdo acerca de los vestidos de las damas de honor, pero no quiso profundizar en el tema, aunque confesó que su cuñada "me hizo llorar. Me dolió mucho". Image zoom Credit: IG Oprah Winfrey SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También entendió que "fue una semana muy difícil la de la boda" y reconoció que la esposa de William, "se dio cuenta, me pidió perdón y me trajo una notita con flores". Más fuertes fueron los comentarios acerca de su pequeño hijo Archie, quien pronto cumplirá dos años, a quien según Markle le fue denegado su correspondiente título real y la protección para su seguridad, y que hubo "preocupación y conversaciones acerca de cuán oscura sería la piel de su hijo al nacer". No quiso revelar quien fue el autor de esos comentarios, porque confirmó que si lo hiciera sería un escándalo. Image zoom Credit: CBS "No querían que fuera príncipe", reveló la actriz, cuya historia hasta el momento es digna de película. También reconoció que hubo momentos de profunda angustia por la presión de la vida en la realeza y que tuvo ganas de quitarse la vida: "Estaba avergonzada de contarlo y de tener que decírselo a Harry. Pero sabía que si no lo decía, lo haría. No quería seguir viva…", admitió. Megan Markle fue aclamada en las redes, aunque un aluvión de apoyo a Kate Middleton barrió en Twitter y la duquesa de Cambridge también se convirtió en trending topic. Sin duda, estas declaraciones de la pareja más romántica de la familia real británica van a tener infinidad de repercusiones.

