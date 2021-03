Close

Meghan Markle revoluciona Instagram con nueva foto de su embarazo tras revelar que tendrá una niña Meghan Markle derrite las redes con tierna foto con el Príncipe Harry y su bebé Archie celebrando su embarazo de una niña. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle y el Príncipe Harry esperan una niña. El fotógrafo Misan Harriman, un amigo de la pareja, hizo una sesión de fotos de su embarazo y publicó una tierna imagen en su cuenta de Instagram. "Que noticia tan maravillosa para celebrar en el día internacional de la mujer", escribió Harriman. "Felicidades a mis amigos y bienvenido al club de los papás de niñas H", añadió, refiriéndose a Harry. La foto revolucionó las redes sociales horas después de la controversial entrevista de la pareja con Oprah Winfrey, donde hicieron fuertes declaraciones sobre la realeza. La imagen en blanco y negro muestra a Markle con su creciente barriguita, luciendo un vestido de estampado de hojas, cargando a su bebé Archie de dos años mientras su esposo la abraza por la espalda. La foto muestra el especial momento que vive la familia, que espera con ilusión a su hija después de que Markle perdiera un embarazo en julio. Harriman tomó las fotos remotamente con un iPad, reporta PEOPLE. La pareja anunció que esperaban un bebé el día de San Valentín. Image zoom Credit: Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harriman habló con la revista British Vogue, asegurando que Meghan, de 39 años, y Harry, de 36, son "almas gemelas". Image zoom Credit: Karwai Tang/WireImage "Tener un niño y ahora una niña ¿Qué más puedes pedir?", dijo Harry en la entrevista con Oprah. Además aseguraron que con dos hijos están satisfechos y no buscarán más. "Ahora tenemos nuestra familia y somos cuatro", añadió el hijo menor de la Princesa Diana de Gales. Su hija nacerá este verano, reveló la pareja. ¡Felicidades!

