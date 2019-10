"Meghan Markle no terminará como Lady Di", según el mayordomo de Diana El confidente de la Princesa de Gales asegura que Meghan tiene algo muy valioso con lo que su desaparecida suegra no contaba: el amor de su esposo. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Paul Burrell, mayordomo y confidente de la desaparecida Lady Di, habló recientemente con diferentes medios acerca del documental de los Duques de Sussex en África en el que el príncipe Harry comentaba que su hermano y él iban por diferentes caminos mientras que su esposa, Meghan Markle, se emocionaba al reconocer los difíciles momentos que atraviesa por la presión mediática a la que está sometida. Image zoom Mega/The Grosby Group En opinión del mayordomo de la Princesa de Gales, la imagen de Meghan tristemente refleja el sentir de Diana en la famosa entrevista que le hicieron en 1995 en donde reveló lo infeliz que era, en aquel caso por su desgraciado matrimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se veía a Meghan realmente herida… Ya vi eso antes en mi princesa, cuando viví todos aquellos años con ella mientras la prensa le crucificaba", recordó Paul Burrell refiriéndose a Lady Di. Image zoom Getty Images Al referirse al posible distanciamiento entre los hermanos, William y Harry, hijos de su antigua y adorada jefa, confesó que esa situación a Lady Di le rompería el corazón y si acaso les diría: "Vamos chicos. Pónganse de acuerdo y llévense bien", porque a su juicio los jóvenes príncipes tienen que continuar con la misión que comenzó su mamá. Image zoom Getty Images "Cuando el Príncipe Harry dice que él y su hermano están en diferentes caminos, se refiere a que William y Kate tienen una ruta marcada que les lleva a la monarquía", asegura Mr. Burrell, mientras que el hermano no heredero de la corona tiene que encontrar junto a su esposa su propio camino. Image zoom (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage) ¿Lograrán superar los duques de Sussex estos difíciles momentos? ¿Terminará Meghan como Lady Di, el mayor temor de su esposo Harry? Según el famoso ex-mayordomo, no, porque Lady Di carecía de un gran amor en su vida, mientras que Meghan y Harry están profundamente enamorados y se nota. "Cuando les ves juntos, es obvio que se aman". Image zoom Handout/Chris Jackson/Invictus Games Foundation via Getty Images Paul Burrell no descarta que la pareja termine encontrando su verdadero hogar, su refugio, lejos de Inglaterra, bien en Sudáfrica, bien en California. Advertisement

