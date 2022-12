Meghan Markle revela que no pudo invitar a su sobrina a su boda con el príncipe Harry Meghan Markle cuenta que no pudo invitar a su sobrina Ashleigh Hale a su boda con el príncipe Harry por una petición de la familia real británica. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle tuvo una dolorosa conversación con su sobrina antes de su boda con el príncipe Harry, de 38 años. En su nuevo documental de Netflix Harry & Meghan, la duquesa de Sussex dijo que no tenía una relación cercana con su media hermana Samantha Markle, pero sí se llevaba muy bien con la hija de Samantha, Ashleigh Hale. Sin embargo no pudo ponerla en su lista de invitados a su boda en el 2018. "¿Cómo explicamos que esta media hermana no fue invitada a la boda, pero que la hija de la media hermana sí?", fue la pregunta que le hicieron miembros de la familia real, cuenta Meghan, de 41 años, quien tuvo que explicarle a su sobrina que le habían recomendado que no la invitara. "Fue doloroso", admite Meghan. Ashleigh dijo que sí se sintió dolida, pero que entendió, reporta PEOPLE. Ashleigh, una abogada de inmigración, dijo que ella y su hermano fueron criados por sus abuelos paternos, a quienes ella considera sus verdaderos padres. La joven no había visto a su madre Samantha, de 58 años, desde que ella tenía 6 años hasta que se reconectaron en el 2007. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle y Ashleigh Hale Meghan Markle y Ashleigh Hale | Credit: Netflix Meghan y su sobrina comenzaron a comunicarse primero a través de largos correos electrónicos, luego mensajes de textos y luego llamadas frecuentes. Ambas se volvieron muy cercanas y viajaron juntas a Nueva Orleans. Ashleigh dice que veía a Meghan Markle como una hermana, como una figura maternal y como su mejor amiga, que ella tuvo muchos roles importantes en su vida. Meghan dijo que no quería que la prensa criticara a su sobrina. "No quería que su vida estuviera plagada por todo ese drama", dijo la duquesa de Sussex. Su hermana Samantha escribió el memoir The Diary of Princess Pushy's Sister en el 2021, donde pinta a Meghan Markle como una mujer de carácter difícil y prepotente. La madre de Meghan, Doria Ragland, habla en el documental y cuenta Meghan y ella dejaron de vivir con el padre de Meghan, Thomas Markle, cuando Meghan tenía 2 años. Meghan añade que rara vez vio a su media hermana Samantha en casa de su padre cuando ella era una niña.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Meghan Markle revela que no pudo invitar a su sobrina a su boda con el príncipe Harry

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.