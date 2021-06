¿Sin arreglo con la familia? Meghan Markle no acompañará a Harry al tributo a Diana en Londres La esposa del príncipe Harry será la gran ausente en la develación de una estatua de la difunta princesa Diana en el que habría sido su cumpleaños número 60. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de las especulaciones, Meghan Markle no acompañaría al príncipe Harry a la develación de la nueva estatua de la fallecida princesa Diana en Londres con motivo del que habría sido su cumpleaños número 60. Una fuente cercana a la pareja aseguró que Markle permanecerá en California al lado de su recién nacida, según el diario británico Daily Mirror. De acuerdo al rotativo, La exactriz de 39 años, no asistirá al esperado evento que se llevará a cabo el 1 de julio en el palacio de Kensignton, en lo que será la primera reunión de la familia real tras la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo. "Meghan no viajará. Acaba de tener un bebé y Harry viajará solo", aseguró la fuente al Mirror. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle Credit: Facundo Arrizabalaga - Pool/Getty Images La productora Lizzie Robinson, de la cadena británica ITV, confirmó estas declaraciones a través de sus redes sociales. "Meghan no viajará al Reino Unido para unirse a Harry para la develación de la estatua de su fallecida madre, la orincesa Diana, el 1ro. de julio", escribió. Los príncipes William y Harry se volverán a reunir en el evento que tendrá lugar en el que hubiese sido el cumpleaños número 60 de su madre. La estatua estará situada en el lugar favorito de Diana en el palacio de Kensington. Durante su viaje a Londres, Harry se supone que se reúna con su abuela, la reina Isabel, en el castillo de Windsor. Este será el primer encuentro de Harry con su abuela desde que anunciara con Markle su salida de la casa real hace más de un año y luego de su polémica entrevista con Oprah Winfrey.

