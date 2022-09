Captan a Meghan Markle enjugando lágrimas durante el funeral de la reina Isabel II Visiblemente conmovida y ocultando parcialmente su rostro por un enorme sombrero negro, la esposa del príncipe Harry le ha dado el último adiós de la monarca británica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Getty Images El funeral de Estado de la reina Isabel II, celebrado este lunes en la abadía de Westminster, ha sido escenario de conmovedores momentos protagonizados por la familia real. Entre ellos ha destacado el rostro de Meghan Markle, consorte del príncipe Harry, quien elegantemente vestida y luciendo aretes de perlas y diamantes que le obsequió la monarca, fue captada con lágrimas en el rostro durante un momento especialmente emotivo de la ceremonia. Parcialmente cubierto por un enorme sombrero negro, el rostro de la duquesa de Sussex, de 41 años, revelaba el dolor de este momento histórico para la familia real y para el Reino Unido. La exactriz y madre de Archie y Lilibeth Mountbatten permaneció a las afueras de la abadía y al lado de Kate Middleton, pricesa de Gales, y de Camilla, la reina consorte, mientras el nuevo rey Carlos III y sus hijos William y Harry se unían al cortejo detrás del ataúd de la reina. Los principitos George, de 9 años, y Charlotte, de 7, también acudieron al funeral, elegantemente ataviados y visiblemente conmovidos. Meghan markle llorando funeral reina Credit: Getty Images The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al cierre de esta nota se llevaba a cabo el servicio religioso en la Capilla de St. George, en el castillo de Windsor, en preparación para el entierro de la reina, quien descansará al lado de su marido, el príncipe de Edimburgo, fallecido el 9 de abril de 2021.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Captan a Meghan Markle enjugando lágrimas durante el funeral de la reina Isabel II

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.