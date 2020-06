Meghan Markle llamó a joven afroamericana a la que le quemaron el rostro La joven afroamericana de 18 años dijo que fue agredida por cuatro hombres blanco mientras conducía por las calles de Madison, Wisconsin. ¡Te contamos la conversación! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle contactó vía telefónica a Althea Bernstein, la joven afroamericana de 18 años de Wisconsin que acusó a cuatro hombre blanco de quemarle la cara en un supuesto acto de odio por su color de piel. Según People, la duquesa de Sussex mantuvo una conversación de 40 minutos el pasado fin de semana sobre cómo cuidarse uno mismo de su salud y estabilidad emocional. Image zoom Chris Jackson/Getty Images; Bernstein Family "Ella está luchando. Es un desafío para ella, es muy, muy emotivo. Hablé con ella tres o cuatro veces hoy, y te diré que Meghan levantó su ánimo", dijo Michael Johnson, portavoz de Bernstein, según el canal local Channel 3000. De acuerdo con Johnson, Markle y Bernstein conectaron de manera inmediata y la esposa del príncipe Harry le aconsejó que se mantuviera alejada de las redes sociales para evitar comentarios negativos. People señaló que el príncipe Harry también se unió a la llamada por unos 10 minutos y que ambos han estado hablando con líderes comunitarios sobre el movimiento Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd. Según contó a la policía, Bernstein fue agredida por cuatro hombres blancos cuando detuvo ante un semáforo. “La ventanilla del conductor estaba bajada y escuchó a alguien gritar un epíteto racial. Miró y vio a cuatro hombres, todos blancos. Dice que uno usó una botella de spray para rociarle un líquido en la cara y el cuello, y luego le arrojó un encendedor encendido, lo que hizo que el líquido se inflamara", cuenta el informe policial del hecho. "[La joven] puso el auto en marcha, apagó las llamas y finalmente condujo a casa". La alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, calificó la agresión de crimen de odio.

