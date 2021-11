Meghan Markle usa su título real para cabildear con senadoras estadounidenses Meghan llamó a dos senadoras abogando a favor de la licencia familiar remunerada. Algunos consideran que la duquesa de Sussex ha roto con el protocolo que dicta que la realeza no opina en temas de política. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle Meghan Markle | Credit: (Photo by NDZ/Star Max/GC Images) Meghan Markle continúa su campaña a favor de la licencia familiar pagada y se comunica personalmente con dos senadoras sobre el tema. La duquesa de Sussex se está acercando a miembros del Congreso como ciudadana comprometida, llamando tanto a senadores demócratas como a republicanos, según el informe inicial de Politico. La senadora Shelley Moore Capito le dijo al medio que estaba conduciendo en su automóvil cuando recibió una llamada telefónica desde un número bloqueado. "Honestamente… pensé que era el senador [Joe] Manchin. Sus llamadas están bloqueadas", dijo la senadora republicana de Virginia. (Manchin, un demócrata, es su compañero senador del estado). "Y ella dice: '¿Senadora Capito? Esta es Meghan, la duquesa de Sussex' ". Capito agregó: "No sabía cómo consiguió mi número". La senadora republicana de Maine, Susan Collins, también recibió una llamada inesperada de Meghan. "Estaba feliz de hablar con ella. Pero estoy más interesada en lo que la gente de Maine me está diciendo al respecto", dijo Collins a Politico. "Para mi sorpresa, me llamó por mi línea privada y se presentó como la duquesa de Sussex, lo cual es un poco irónico". Un portavoz de la senadora Kirsten Gillibrand, una demócrata de Nueva York, confirmó a PEOPLE que le dio los números de las senadoras a Meghan. "Hablé con cada una de las senadoras y les hice saber que ella se comunicaría, porque solo completó dos de las llamadas", dijo Gillibrand, según Politico. "Meghan va a llamar a algunos otros, así que se los hago saber con anticipación". Prince Harry and Meghan Markle Prince Harry and Meghan Markle | Credit: Photo by Gotham/WireImage Gillibrand continuó: "Quiere ser parte de un grupo para trabajar en permisos pagados a largo plazo y lo será. Ya sea que esto se materialice ahora o más tarde, será parte de un grupo de mujeres que, con suerte, trabajará para lograr la vacaciones pagadas". El mes pasado, Meghan escribió una carta abierta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, publicada por Paid Leave for All. "Durante los últimos 20 meses, la pandemia ha dejado al descubierto las líneas de falla que existen desde hace mucho tiempo en nuestras comunidades", dijo la madre de Archie, de 2 años; y de Lili, de 5 meses, estableciendo su argumento a favor de la licencia nacional remunerada. "A un ritmo alarmante, millones de mujeres abandonaron la fuerza laboral, se quedaron en casa con sus hijos, mientras las escuelas y las guarderías estaban cerradas y cuidaron a sus seres queridos a tiempo completo. La madre o el padre que trabaja se enfrenta al conflicto de estar presente o estar pagado. El sacrificio de cualquiera tiene un gran costo". Al señalar que, con el tiempo, el sueño americano se ha convertido menos en la prosperidad y más en el logro de una estabilidad simple, continúa: "Crecí [comiendo] en la sección de ensaladas de $4.99 en Sizzler; puede haber costado menos en ese entonces (para ser honesta, no puedo recordar), pero lo que sí recuerdo fue la sensación: sabía lo duro que trabajaban mis padres para pagar esto porque, incluso con cinco dólares, comer fuera era algo especial y me sentí afortunada". Tanto Meghan, de 40 años, como el príncipe Harry, de 37, tomaron recientemente 20 semanas de licencia parental, de acuerdo con las políticas de su Fundación Archewell. The Duke and Duchess of Sussex The Duke and Duchess of Sussex | Credit: (Photo by Toby Melville - Pool/Getty Images) "Sabíamos que podíamos llevarla a casa y, en esa etapa vital (y sagrada), dedicarlo todo a nuestros hijos y nuestra familia", escribió Meghan. "Sabíamos que al hacerlo no tendríamos que tomar decisiones imposibles sobre el cuidado de los niños, el trabajo y la atención médica que tantas personas tienen que tomar todos los días". "Las familias a las que representa necesitan su fuerte liderazgo", instó Meghan. "La licencia con goce de sueldo debería ser un derecho nacional, en lugar de una opción de mosaico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pelosi anunció el miércoles que los demócratas están agregando la licencia familiar paga nuevamente al proyecto de ley de gasto social y política climática de $1.75 billones. El demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin se opone actualmente a su inclusión.

