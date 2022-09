Meghan Markle y todas las veces que ha roto con el protocolo real Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Meghan Markle veces que se ha saltado el protocolo real Credit: Getty Images La esposa del príncipe Harry se ha saltado las normas impuestas por la familia real en numerosas ocasiones ¡aquí repasamos las que han causado más revuelo! Empezar galería Un abrazo sin igual Meghan Markle tributo muerte Isabel II Credit: Getty Images Durante el tributo en Escocia a la reina Isabel II tras su fallecimiento, la exactriz acaparó miradas al acceder a la petición de una joven de darle un abrazo, algo que según la norma no se debe hacer. Este gesto ha revivido otros controvertidos momentos en que la esposa del príncipe Harry ha roto con el protocolo... 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Cuando no usó medias Anuncio compromiso príncipe Harry Meghan Markle Credit: Getty Images Uno de dichos momentos fue en el 2017 cuando al anunciar su compromiso matrimonial con el príncipe Harry Harry la nacida en California apareció sin medias ignorando la regla de no aparecer en público mostrando las piernas desnudas. 2 de 10 Ver Todo Camina sola al altar Meghan Markle camina al altar sola Credit: Getty Images La boda real no estuvo exenta de controversias y cuando la novia entró a la Capilla de St. George en el Castillo de Windsor dejó a todos helados al saltarse las normas y tomar la audaz decisión de entrar a la capilla sola. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Vestida de negro Meghan Markle vestida toda de negro Credit: Getty Images Otro no-no es el usar negro de pies a cabeza salvo en servicios fúnebres, algo que Meghan ignoró en las navidades del 2018 acudiendo así a la iglesia. 4 de 10 Ver Todo Su baby shower Meghan Markle baby shower en Nueva York Credit: Getty Images Para los royals no es usual realizar una fiesta en honor a un bebé que se encuentra en camino, quizá por eso Meghan se desplazó hasta Nueva York para poder acudir al suntuoso festejo en honor a su primer hijo que le organizaron Amal Clooney y la campeona del tenis Serena Williams. 5 de 10 Ver Todo Cruzar las piernas Meghan Markle en Invictus Games 2022 Credit: Getty Images Las mujeres de la realeza no deben cruzar las piernas a la altura de la rodilla para proteger su modestia, es lo que indica el protocolo real, pero Meghan —aquí en los juegos Invictus del 2022 en La Haya, Holanda— se ha saltado dicha en al menos una ocasión, como ocurrió durante la realización de dicho evento en Australia en el 2018. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mostrando piel Meghan Markle en Trooping the Colour 2018 Credit: Getty Images Las royals tampoco deben mostrar ciertas partes de su cuerpo, por ello cuando la exactriz se apareció con este vestido que revelaba sus hombros durante el desfile anual Trooping The Colour en honor al cumpleaños de la reina, las cejas de unos cuantos quedaron muy alzadas. 7 de 10 Ver Todo Beso robado Meghan Markle besando a Harry Sentebale cup Credit: Getty Images Por razones de tradición y decoro, las parejas en la familia real suelen dejar para los momentos en privado las muestras de cariño. Meghan y Harry, sin embargo, han roto esa regla en distintas ocasiones mostrando su amor sin ninguna preocupación. 8 de 10 Ver Todo Usando pantalones Meghan Markle usando pantalones Credit: Getty Images La tradición real dicta que las mujeres de la monarquía deben usar faldas y vestidos cuando se encuentran en actos públicos, cosa que Meghan no ha seguido a pie juntillas, que digamos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Firmando autógrafos Meghan Markle firmando autografos en Cardiff Castle Credit: Getty Images A los miembros de la realeza no se les permite firmar autógrafos por medidas de seguridad, ya que de esta forma se evita que falsifiquen sus firmas, pero Meghan, en una visita al castillo de Cardiff, ignoró esta norma y accedió al pedido de una tierna niñita. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

