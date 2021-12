Meghan Markle y JLo de compras, Kim Kardashian muy risueña junto a Pete Davidson: las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Meghan Markle Spotted on a Rare Shopping Outing in Montecito Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Además: Laura Zapata presenta su libro, Kalimba gana concurso, Jennifer Lawrence, Priyanka Chopra y más fotos imperdibles de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería De compras Meghan Markle Spotted on a Rare Shopping Outing in Montecito Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Meghan Markle fue fotografiada por el lente del paparazzi realizando algunas compras en un mercadillo en Los Ángeles. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Risueña Kim Kardashian and Pete Davidson Go On a Movie Date in Staten Island Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Así de risueña se dejo ver Kim Kardashian al lado de Pete Davidson. La ex de Kanye West y el comediante de SNL fueron retratados llegando a una sala de cine en Staten Island. 2 de 9 Ver Todo Tienda lujosa Jennifer Lopez Continues her Christmas Shopping in Beverly Hills Jennifer López con gafas y mascarilla realizando compras navideñas de último minuto en una lujosa tienda en Beverly Hills. 3 de 9 Ver Todo Anuncio De paseo Jennifer Lawrence and Blossoming Baby Bump Go On a Stroll Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La actriz Jennifer Lawrence, quien pronto se convertirá en madre, dando un paseo en Nueva York junto a su esposo Cooke Maroney. 4 de 9 Ver Todo Noche de estreno premiere the matrix Credit: Cortesía El elenco de The Matrix: Resurrections, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Jonathan Groff, entre otros, en la premiere de la película de acción, en el histórico Teatro Castro de San Francisco. De la visionaria cineasta Lana Wachowski llega la esperada cuarta entrega de la revolucionaria franquicia que redefinió el género. La nueva película reúne a las estrellas originales Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los emblemáticos papeles que hicieron famosos, Neo y Trinity. 5 de 9 Ver Todo ¡Foto, foto! premiere the matrix Credit: Cortesía Priyanka Chopra Jonas y Neil Patrick Harris posando en la alfombra roja del estreno de The Matrix Resurrections, la película que estrena en salas de cine del país el 22 de diciembre. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Voz que enamora Hueva interpreta una canción al lado Yuri en la final de "¿Quién Es La Máscara? Credit: mezcalent La cantante Yuri interpretó algunos de sus éxitos musicales en la final del programa ¿Quién es la máscara?. 7 de 9 Ver Todo Los pensamientos de Laura Laura Zapata presenta su libro de poesías "Pensamiento Ventana" Laura Zapata presentó su libro de poesías Pensamiento ventana, en el cual relata entre versos algunas de sus vivencias personales y profesionales más significativas. 8 de 9 Ver Todo Bravo Kalimba Kalimba se corona como el ganador de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara? Credit: mezcalent Kalimba se coronó como el ganador de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? con el disfraz de Apache. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

