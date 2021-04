Meghan Markle y su bebé Archie hablaron con la Reina Isabel antes del funeral de Felipe de Edimburgo Si bien Meghan Markle no pudo viajar al funeral de Felipe de Edimburgo por su avanzado embarazo, ella y su hijo Archie hablaron con la Reina Isabel tras la muerte de su esposo. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle y su bebé Archie, de casi 2 años, se comunicaron con la Reina Isabel II por videollamada aunque no pudieron asistir al funeral de su esposo Felipe de Edimburgo. El avanzado embarazo de Markle, quien espera una niña este verano, no le permitió viajar por recomendaciones de su médico. La duquesa de Sussex vio el funeral del abuelo de su esposo, el príncipe Harry, desde su casa en Montecito, California. Ella sabe que "el viaje a Inglaterra ha sido difícil para Harry. Él no ha querido dejar a Meghan y a Archie solos", reveló una fuente a PEOPLE. "Meghan habló con Harry antes del funeral de su abuelo", dice una fuente a PEOPLE. "Meghan y Archie también hablaron con la reina esta semana". En febrero, Harry reveló que él, Meghan y Archie habían hecho varias videollamadas con la reina y el su abuelo, el príncipe Felipe, para mantenerse conectados durante la pandemia. "Mis dos abuelos ambos hacen Zoom", confesó Harry a James Corden. "Han visto a Archie corriendo por todos lados". Meghan Markle, Archie y reina Isabel Credit: Chris Jackson/Getty Images; Pool/Samir Hussein/WireImage Harry tuvo que estar en cuarentena varios días en Frogmore Cottage después de su vuelo a Inglaterra para poder acompañar a su abuela, su hermano William y el resto de la familia real en el emotivo funeral de Felipe de Edimburgo en el castillo Windsor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Queen Elizabeth II Credit: (Steve Reigate - WPA Pool/Getty Images) "Meghan y Harry han estado en contacto todos los días", asegura esta fuente. "Meghan le ha insistido cada día que ellos están bien", añade sobre la duquesa de Sussex y su bebé Archie. "Ella no ha querido que él se preocupe". El funeral fue emotivo por muchas razones. Después de un año alejados, los hijos de la princesa Diana de Gales se reencontraron ahí. "So había un momento en que ellos se iban a unir, era ahora", dice una fuente cercana a la realeza a PEOPLE. Meghan Markle Harry Archie Credit: (Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage) Los hermanos se encontrarán nuevamente en julio, cuando develarán juntos una estatua en honor a su madre, la princesa Diana. Sin duda ver a sus nietos reconciliados fue un bálsamo para el alma de la monarca.

