Meghan Markle aplaude que Harry sea un "padre feminista" y Kamala Harris sea candidata a la vicepresidencia Meghan Markle celebró al príncipe Harry como papá, diciendo que su esposo es un "padre feminista". También apoya la candidatura de Kamala Harris a la vicepresidencia de Estados Unidos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle tuvo una reveladora conversación con la feminista, periodista y activista Gloria Steinem para Makers Women. Ambas se sentaron en un frondoso patio a hablar de la importancia del voto, los derechos de la mujer y la política, entre otros tópicos. La Duquesa de Sussex aseguró que su esposo, el Príncipe Harry, es un "padre feminista" con su hijo Archie. Ambas coincidieron que para ser "feminista" no tienes que ser mujer. "Puedes ser feminista y ser masculino y ser un hombre", afirmó Steinem. "Como mi esposo", añadió Markle, contando que Harry también se considera un feminista. Markle alabó al hijo menor de la princesa Diana de Gales como un gran ejemplo para su bebé de 1 año. "Miro a nuestro hijo y qué ejemplo tan bello que él pueda crecer con un padre que se siente tan cómodo" describiéndose a sí mismo como feminista. "No hay vergüenza alguna en abogar por que todo el mundo tenga derechos humanos fundamentales, lo cual por supuesto incluye a las mujeres". Steinem le echó flores al esposo de Markle por ser un padre cariñoso. "Tu hijo crecerá sabiendo que está bien ser amoroso y cariñoso", dijo la reconocida activista. Image zoom (Samir Hussein/WireImage) Meghan, de 39 años, también enfatizó la importancia del voto femenino: "Tu voz importa, por favor úsala". En un video publicado por Makers Women en su página de Instagram, vemos un avance de la entrevista y cómo los perros de Meghan y Harry se acomodan en los pies de la duquesa, escuchando su profunda conversación sin sentir timidez ante las cámaras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Meghan Markle añadió que se siente feliz con que Kamala Harris sea candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. "Estoy tan emocionada de ver ese tipo de representación", dijo. "Para mí, siendo birracial, es importante cuando estás creciendo ver a alguien que luce como tú, ya sea una muñeca o alguien en la política. Muchos creemos que solo puedes llegar a ser lo que puedes ver".

