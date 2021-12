Meghan Markle gana en Londres apelación judicial en su batalla legal por su derecho de privacidad "Esta es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez haya tenido miedo de defender lo que es correcto", dijo Meghan en un comunicado después de que se dictó el fallo en Londres el jueves por la mañana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La larga batalla judicial de Meghan Markle con los editores del Mail on Sunday ha terminado. La duquesa de Sussex obtuvo una gran victoria legal el jueves en su caso de violación de privacidad y derechos de autor contra Associated Newspapers, cuando el Tribunal de Apelación de Londres falló a su favor contra el editor del Mail on Sunday después de que imprimieron partes de una carta privada que ella le escribió a su padre. La decisión significa que el caso no pasará a juicio y que Meghan ahora puede esperar recibir daños económicos sustanciales del grupo de periódicos, además de una disculpa pública impresa en la portada del Mail on Sunday y en la página de inicio del Mail Online. "Esta es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez se haya sentido amedrentado por defender lo que es correcto", dijo Meghan en un comunicado después de que se dictó el fallo en Londres el jueves por la mañana. "Si bien esta victoria sienta un precedente, lo que más importa es que ahora somos lo suficientemente valientes como para remodelar una industria sensacionalista que condiciona a las personas a ser crueles y se beneficia de las mentiras y el dolor que crean", continuó. "Desde el primer día, he tratado esta demanda como una medida importante de lo correcto contra lo incorrecto. El acusado lo ha tratado como un juego sin reglas", dijo Meghan. "Cuanto más lo alargaran, más podrían tergiversar los hechos y manipular al público (incluso durante la apelación en sí), haciendo un caso sencillo extraordinariamente complicado para generar más titulares y vender más periódicos, un modelo que premia el caos por encima de la verdad. En los casi tres años transcurridos desde que comenzó esto, he sido paciente frente al engaño, la intimidación y los ataques calculados. Meghan Markle Meghan Markle | Credit: (Photo by NDZ/Star Max/GC Images) El fallo del jueves semana de una audiencia de apelación de tres días en noviembre que reevaluó los méritos de una sentencia sumaria dictada a favor de Meghan el 11 de febrero. El fallo original decía que el Mail on Sunday había violado la privacidad de Meghan al reproducir partes de una carta escrita a mano que le envió a su padre, Thomas Markle, en cinco artículos publicados en febrero de 2019. También declaró que el Mail on Sunday había infringido los derechos de autor de Meghan al publicar extractos de la carta, que fue escrita por la duquesa poco después de su boda real con el príncipe Harry en mayo de 2018. Durante la audiencia de noviembre, Associated Newspapers presentó nuevas pruebas basadas en una declaración de testigo del exsecretario de comunicaciones de la pareja, Jason Knauf, que esperaban anularía la decisión original y conduciría a un juicio completo en el Tribunal Superior de Londres. Associated Newspapers también proporcionó una serie de mensajes de texto y correos electrónicos no vistos previamente intercambiados entre Meghan y Knauf, donde la duquesa explicó sus planes de escribir la carta a su padre, luego de su decisión de hablar con los medios de comunicación después de que él se retirara de atender la boda, en mayo de 2018. "El catalizador para que haga esto es ver cuánto dolor le está causando a H", dijo Meghan a través de un mensaje de texto en agosto de 2018, usando el nombre de su mascota para su esposo. "Incluso después de una semana con su padre [el príncipe Carlos] y explicando interminablemente la situación, su familia parece olvidar el contexto y volver a '¿no puede ella simplemente ir a verlo y hacer que esto se detenga?'" La duquesa continuó: "Básicamente no entienden, así que al menos escribiendo, H podrá decirle a su familia: 'Ella le escribió una carta [al padre] y él todavía lo está haciendo'. Al tomar esta forma de acción, protejo a mi esposo de esta constante reprimenda y, aunque es poco probable, tal vez le dé a mi padre un momento para hacer una pausa'". Meghan agregó en el texto: "Obviamente, todo lo que he redactado es con el entendimiento de que podría filtrarse, así que he sido meticulosa en mi elección de palabras". En respuesta a la llegada de estas pruebas, la duquesa se disculpó ante el tribunal por no poder proporcionar las comunicaciones con Knauf en una etapa anterior, afirmando que "no tenía absolutamente ningún deseo o intención de engañar al acusado o al tribunal". The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan | Credit: Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) El jueves, la Corte de Apelaciones tomó nota de esta disculpa y agregó la advertencia de que era "en el mejor de los casos, un lamentable olvido de su parte". A pesar de esto, el tribunal declaró que los mensajes de texto y los correos electrónicos proporcionaron "poca ayuda" a los problemas que se estaban escuchando en la sala del tribunal y que, en última instancia, tuvieron muy poca influencia en su decisión de denegar la apelación de Associated Newspaper. "La pregunta central en este caso era si el juez (del juicio original), el juez Warby, había tenido razón al otorgar un juicio sumario por violación de la privacidad y violación de los derechos de autor a Meghan, duquesa de Sussex", dijo Sir Geoffrey Voss en la corte el jueves, y agregó que el fallo confirmó la decisión del juez Warby "de que la duquesa tenía una expectativa razonable de privacidad en el contenido de la carta". "Esos contenidos eran personales, privados y no asuntos de interés público legítimo", continuó Voss. "Los artículos del Mail on Sunday interferían con las expectativas razonables de privacidad de la duquesa". Si bien el caso ahora regresará al Tribunal Superior para que se determinen los daños, el fallo del jueves pone fin al proceso legal de tres años. "Hoy, los tribunales fallaron a mi favor, nuevamente, cimentando que The Mail on Sunday, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha violado la ley", agregó Meghan en su declaración. "Hoy, los tribunales fallaron a mi favor, nuevamente, cimentando que The Mail on Sunday, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha violado la ley", agregó Meghan en su declaración. "Los tribunales han hecho que el acusado rinda cuentas, y espero que todos comencemos a hacer lo mismo. Porque, por muy alejado que parezca de su vida personal, no lo es". "Mañana podrías ser tú. Estas prácticas dañinas no ocurren ni una vez cada tanto tiempo; son un fracaso diario que nos divide, y todos merecemos algo mejor".

