Meghan Markle escribió un libro para niños ¡Los detalles! Meghan Markle debutará como autora con un libro para niños inspirado en un poema que le escribió al Príncipe Harry por el día de los padres. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Meghan Markle debuta como autora de un libro infantil. Se titula The Bench [o El banco] y está inspirado en un poema que ella le escribió a su esposo, el príncipe Harry, por el día de los padres. El libro será publicado el 8 de junio por la editorial Random House. La historia explora el vínculo afectivo entre un padre y un hijo, visto desde la mirada de la madre del niño. En el comunicado, Meghan —quien está embarazada de una niña, que nacerá ester verano— cuenta que se inspiró en su esposo y su hijo Archie, de 2 años, para escribir este cuento infantil. "The Bench comenzó como un poema que le escribí a mi esposo el día de los padres el mes después de que nació Archie", dice. "Ese poema se convirtió en esta historia". El libro está ilustrado por el reconocido artista Christian Robinson. La sobrecubierta del libro describe a Meghan como "una madre, esposa, feminista y activista" que vive en California con su familia, dos perros y una creciente bandada de gallinas y pollitos rescatados. En su entrevista con Oprah Winfrey, la pareja confesó que tienen un gallinero llamado el "Chick Inn" donde le encanta jugar a Archie. Meghan Markle The Duchess Of Sussex Visits The Robert Clack Upper School In Dagenham Credit: Ben Stansall-WPA Pool/Getty Images Las ilustraciones, hechas con acuarela, muestran a un padre vestido de militar reencontrándose con su hijo. El príncipe Harry es un veterano de las Fuerzas Armadas que fue capitán del ejército británico. La famosa autora dice que espera que todas las familias se identifiquen con esta historia. Meghan Markle's new children's book, The Bench Credit: RANDOM HOUSE BOOKS FOR YOUNG READERS En los dibujos vemos a una madre mirando por la ventana de la casa cómo este padre uniformado juega con su hijo en el jardín. Meghan Markle's new children's book, The Bench Credit: RANDOM HOUSE BOOKS FOR YOUNG READERS La duquesa de Sussex muestra a familias multirraciales y multiculturales en las ilustraciones del libro, como parte de su compromiso de celebrar la diversidad. En otra página vemos a un padre y su bebé de la raza negra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle's new children's book, The Bench Credit: RANDOM HOUSE BOOKS FOR YOUNG READERS Meghan no es la única integrante de la realeza que ha escrito un libro para niños. Su suegro, el príncipe Charles publicó en 1980 el libro infantil The Old Man of Lochnagar, que cuenta la historia de un viejo que vive en una cueva cerca de la casa de Balmoral, donde la familia real pasa los veranos en Escocia. Sarah Ferguson también escribió una serie de libros infantiles sobre Budgie, el pequeño helicóptero. Fue tan popular que luego se convirtió en una serie animada. Meghan dice ser una amante de los libros que quieren inculcarle a sus hijos su amor por la lectura.

