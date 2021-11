Meghan Markle: sus relajados planes para el Día de Acción de Gracias junto al príncipe Harry, Archie y Lili "Me encanta cocinar", dijo la duquesa de Sussex en The Ellen DeGeneres Show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle y el príncipe Harry están comenzando la temporada navideña en casa. Durante su aparición en el programa de entrevistas de su amiga Ellen DeGeneres el jueves, se le preguntó a la duquesa de Sussex sobre los planes para celebrar el Día de Acción de Gracias de la nueva familia de cuatro. Meghan compartió que prepararía la cena y agregó: "Me encanta cocinar. Estaremos en casa y simplemente nos relajamos y nos instalamos. Es nuestro segundo Día de Acción de Gracias en nuestra casa en California, así que será agradable". DeGeneres, quien también vive en Montecito, luego bromeó: "¿A qué hora deberíamos llegar?". En 2016, Meghan reveló que una vez cocinó el pavo perfecto de Acción de Gracias en una foto de su Instagram ahora eliminado, donde la autoproclamada entusiasta revivió la gloria de su conquista culinaria. Al publicar una foto de sí misma al lado de un pavo pintoresco, escribió: "¡Oh, esa vez asé un pavo de Acción de Gracias bastante perfecto! La pregunta es, ¿puedo hacerlo de nuevo? ¡La presión existe!". Meghan Markle en The Ellen DeGeneres Show Credit: Michael Rozman/Warner Bros. A juzgar por los hashtags de la publicación, parecía que sacó el pavo en salmuera antes de asarlo, una técnica fácil pero que requiere mucho tiempo para remojar el ave antes de cocinarla y que se sabe que lo hace jugoso y sabroso. "Que comience la salmuera", escribió. Meghan habló previamente sobre sus tradiciones de Acción de Gracias y su pasión por la caridad. En una publicación en su antiguo blog de estilo de vida, The Tig, escribió: "A pesar del contraste de mis dos mundos mientras crecía, había un punto en común poderoso: mis dos padres venían de familias con muy poco, por lo que tomaron la decisión de dar mucho: comprar pavos para los refugios para personas sin hogar en el Día de Acción de Gracias, entregar comidas a los pacientes en cuidados paliativos y realizando discretos actos de gracia, ya sea un abrazo, una sonrisa o una palmada en la espalda para mostrar a los necesitados que estarían bien". Meghan Markle Meghan Markle | Credit: (Photo by NDZ/Star Max/GC Images) "Esto es lo que crecí viendo, así que eso es lo que crecí siendo: una adulta joven con una conciencia social para hacer lo que pudiera y, al menos, hablar cuando sabía que algo andaba mal". Meghan, de 40 años, y el príncipe Harry, de 37, se mudaron a California el año pasado después de renunciar oficialmente como miembros principales de la familia real con su hijo Archie, ahora de 2 años. En junio, le dieron la bienvenida a su hija Lili. Meghan le dijo a DeGeneres que Harry "ama" California. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bueno, nos mudamos aquí durante el cierre, exactamente cuando las cosas se cerraron, así que pudimos pasar mucho tiempo en casa y crear nuestra casa, pero creo que es solo el estilo de vida y el clima es bastante bueno". dijo la mamá de dos. "Pero estamos felices".

