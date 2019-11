Meghan Markle: ¡El pequeño Archie ya tiene dos dientecitos! Guapísima de azul, con un encantador fascinator que le enmarcaba el rostro, se dejó ver hoy junto a su apuesto príncipe. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Meghan Markle apareció espectacular el día de hoy junto a su esposo el príncipe Harry durante la ceremonia del Field of Remembrance, donde se recuerda a los soldados caídos durante la primera guerra mundial. Image zoom Getty Images Horas antes, durante una visita el miércoles a los familiares de los militares sirviendo en los Welsh Guards, Coldstream Guards y Household Cavalry, los duques de Sussex volvieron a mostrar su cercanía con las personas y muy especial con los niños, en su faceta ya de papás. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No puedo imaginarme lo que ha de ser estar tan lejos tanto tiempo y perderse tanto de los niños, con lo rápido que crecen”, afirmaba Harry, quien sirvió al ejército durante diez años como oficial. “Qué difícil… Siento muchísimo respeto y admiración por cualquier persona que tenga que lidiar con eso”. Image zoom Getty Images La duquesa de Sussex se mostró muy cariñosa en ese reciente encuentro con los pequeños y sus mamás. Gracias a eso tenemos novedades del pequeño Archie, a quien hemos visto en contadas ocasiones, seguramente por el deseo de sus papás de mantener en su vida cierta privacidad: ¡Ya se desplaza a gatas y tiene dos dientecitos! Así lo dejó saber muy feliz la bella Meghan a las mamás presentes en el encuentro. Image zoom Getty Images Con un look clásico y de nuevo con el buen estilo que le caracteriza, en esta ocasión vistió con un tono azul marino. Llamó la atención su precioso fascinator de terciopelo de Philip Treacy que enmarcaba su bonito rostro de melena suelta y un gran abrigo invernal de Sentaler. Lo que es el denominador común en todas sus apariciones, son las miradas enamoradas que la ex-actriz le dedica a su apuesto príncipe. Image zoom Getty Images Por nuestra parte, ¡estamos deseando admirar de nuevo cómo el pequeño Archie se parece a su papá y ver como creció con nuestros propios ojos! Advertisement EDIT POST

