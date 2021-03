Close

Meghan Markle compara su vida con La sirenita y cuenta cómo perdió su voz con la familia real En su entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle explicó cómo se dio cuenta de que había perdido su identidad tras enamorarse del príncipe Harry. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y el príncipe Harry que está en boca de todos. la exactriz relató sin tapujos su experiencia como miembro de la realeza y la comparó la historia de la princesa Ariel de la película animada La sirenita de Disney. Markle explicó que como le sucede a Ariel, se enamoró de un príncipe y el precio a pagar por ese amor fue perder la voz. "Estaba sentada en Nottingham Cottage, y apareció La sirenita, ¿Y quién, como adulto, realmente ve La sirenita? Pero sucedió, y yo estaba como, bueno, estoy aquí todo el tiempo. También podría ver esto. Y dije, 'oh, Dios mío, ella se enamora del príncipe y por eso pierde la voz'", dijo. "Pero al final, recupera su voz", agregó. Image zoom Credit: CBS Ante la pregunta de si estaba "en silencio o silenciada" mientras formaba parte de la casa real británica, Markle explicó que se sentía silenciada. "Siempre he valorado la independencia. Siempre he sido franca, especialmente sobre los derechos de las mujeres. Quiero decir, esa es la triste ironía de los últimos cuatro años, he abogado durante tanto tiempo para que las mujeres usen su voz, y luego me quedé en silencio", expresó. Image zoom Credit: CBS "Todos en mi mundo recibieron instrucciones muy claras desde el momento en que el mundo supo que Harry y yo estábamos saliendo, para decir siempre, 'Sin comentarios'", agregó.Estas declaraciones y las fuertes revelaciones de la pareja críticas con la familia real han generado un enorme debate. En ese sentido, Markle ha recibido el apoyo de algunas de sus célebres amigas, como Serena Williams, quien dijo comprende el "dolor y la crueldad" que supuestamente ha sufrido. "Meghan Markle, mi amiga desinteresada, vive su vida, y predica con el ejemplo, con empatía y compasión. Me enseña todos los días lo que significa ser verdaderamente noble. Sus palabras ilustran el dolor y la crueldad que ha experimentado", se lee en parte del mensaje que escribió en su Instagram. Image zoom Credit: Kevin Mazur/Getty Images for DirecTV Williams, quien conoció a Meghan en el Super Bowl de 2010 en Miami, según People, dijo que conoce "de primera mano el sexismo y el racismo que las instituciones y los medios usan para vilipendiar a las mujeres y las personas de color para minimizarnos, quebrantarnos y demonizarnos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Debemos reconocer nuestra obligación de condenar los chismes maliciosos e infundados y el periodismo sensacionalista", continuó. "Las consecuencias para la salud mental de la opresión y victimización sistemáticas son devastadoras, aislantes y, con demasiada frecuencia, letales", expresó.

