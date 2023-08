Meghan Markle celebró su cumpleaños número 42 de una manera muy especial Haciendo una vida alejada del trono británico, Meghan Markle celebró su cumpleaños número 42, mientras los rumores de problemas maritales con el príncipe Harry están presentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 4 de agosto de 2023, Meghan Markle cumplió 42 años. Para celebrarlo, se unió, como muchos otros a la fiebre que invade con Barbie, que ha sido recurrente con muchos famosos para sus actuales festejos. Así, la actriz comenzó el festejo, el pasado lunes, con una proyección de la película Barbie en el teatro de Santa Bárbara. A este evento asistieron, además de Portia de Rossi, algunos amigos de la famosa. Mientras tanto, el príncipe Harry se encontraba en casa. Sin embargo, el miembro de la realeza británica estuvo con su esposo en la cena que se realizó, el jueves, previo al cumpleaños, en el restaurante italiano Tre Line, donde la pareja estuvo acompañada de su amigo amigo Matt Cohen. Nuevamente, Markle mostró su apoyo a la famosa muñeca al portar un vestido sin tirantes a rayas, en tonos blanco y negro, de Posse que emulaba al patrón del icónico traje retro de Barbie. También usó sandalias negras, un bolso de mano con cuentas y, como ornamento, una pila de brazaletes dorados en su muñeca. Por su parte, el marido vistió una camisa de lino en color azul y pantalones claros. Se ha enfatizado que ambos tenían enormes sonrisas en el rostro con lo cual echaron por la borda problemas maritales como se ha rumorado, según informaron diversos medios de comunicación. Para el día de su nacimiento, Rachel Meghan Markle, nombre real, tuvo un festejo íntimo en su casa ubicada en Montecito, California, así, sus hijos, Archie, de 4 años, y Lilibet, de 2 años, fueron los invitados especiales junto a su flamante padre. Una fuente cercana a esta celebridades dijo a People que "no les gustan las grandes escenas" y "prefieren reuniones de grupos más pequeños en casa, karaoke, ese tipo de cosas". Meghan Markle Credit: Kevin Mazur/Getty Images Ms. Foundation for Women SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha llamado la atención que la realeza británica no se pronunciará ante el este momento especial, tal como ocurría en años anteriores. Según mencionaron al medio británico The Daily Mail, los cumpleaños están marcados solo para "miembros de la familia real que trabajan". Meghan Markle y el príncipe Harry parecen estar disfrutando de la vida familiar y trabajo Pat que sus hijos puedan "tener una vida normal tanto como sea posible", según agregó la mencionada fuente a People.

