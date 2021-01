Close

Investigan carta enviada a Meghan Markle y el príncipe Harry bajo sospechas de que contenía ántrax La policía en Londres investiga una carta que iba dirigida a la prometida del príncipe Harry y que contenía un misterioso polvo bajo sospechas de ser ántrax. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Scotland Yard está investigando un paquete dirigido a Meghan Markle y el príncipe Harry que contenía un misterioso polvo blanco y que sonó las alarmas bajo sospechas de que se trataría del mortífero ántrax. “La policía está investigando luego de que un paquete conteniendo una substancia fuera enviado a St. Jame's Palace el lunes 12 de febrero”, dijo un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres a People, quien también informó que hasta el momento no hay arrestos. Según reportes, el sobre fue interceptado antes de llegar a la residencia que la pareja habita en el palacio de Kensington y de inmediato fue enviada al mencionado palacio de St. James para ser inspeccionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

