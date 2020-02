¡Meghan Markle bate récord y publica video inédito para celebrarlo! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado verano, la duquesa de Sussex fue invitada a editar el número de septiembre de la prestigiosa revista de moda Vogue en su edición británica, un hecho sin precedentes en sus más de cien años de historia. Ahora un video inédito de Meghan Markle y Edward Ennninful, editor en jefe de la revista, acaba de ver la luz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Bajo el tema de #forcesforchange, el Vogue Británico retrató bajo la dirección de Meghan a 15 de las mujeres más influyentes en el mundo entre las que se encontraban Laverne Cox, Jane Fonda, Yara Shahidi, Greta Thunberg y la primera ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, entre otras. Image zoom Hoy, cinco meses después, sabemos que el ejemplar que editó como invitada Meghan Markle hizo historia gracias a estas declaraciones de Enninful: “Estoy encantado de anunciar que nuestras ventas subieron la segunda mitad de 2019, pero la verdadera alegría para mí fue el éxito de nuestro número de septiembre”, comentó en instagram. “#forcesforchange, el ejemplar que contó con la duquesa de Sussex como editora invitada, fue el número que más rápido se vendió de toda la historia del British Vogue, agotado en diez días, y el más vendido de toda la década. ¡No puedo esperar a ver con qué nos depara 2020!”. Para celebrarlo, Enninful y Meghan Markle compartieron un video del behind-the-scenes que se grabó el pasado agosto en Londres en sus redes. En el video puede apreciarse la estupenda química entre el editor y la “editora invitada”. El primero cuenta la emoción como fue cuando Meghan Markle le recibió en Kensigton Palace para tomar el té: “Yo te dije, ¡encantado de conocerla, duquesa! Pero me dijiste ¡llámame Meghan!”, un recuerdo que hace reír a ambos al unísono. Image zoom La importancia del número recayó en la idea de hablar de las mujeres que estaban cambiando el mundo, y que dentro de su variedad cualquiera que lo leyese “pudiera verse reflejado entre ellas”, según se escucha decir a la duquesa de Sussex. Image zoom Después, en una simpática ronda de llamadas, el editor y Meghna Markle proceden a anunciar a las elegidas que serán parte de la portada de tan importante número. Puede escucharse cómo la mayoría de las receptoras están asombradas de estar hablando al teléfono con la mismísima esposa del príncipe Harry. La actriz Jane Fonda se mostró especialmente cariñosa con la duquesa. Image zoom “Meghan, estoy tan orgullosa del modo en el que estás usando tu potente voz desde tu increíble plataforma… Es un gran honor ser parte de todo esto con todas esas mujeres increíbles. Muchísimas gracias por incluirme”, aseguraba humildemente la oscarizada actriz. Advertisement

